Le Président du Ghana Nana Akufo-Addo invite au respect des règles

27 Mars 2018

LIBREVILLE, Gabon, 27 Mars (Infosplusgabon) – Autour du thème « Ensemble, construisons un avenir durable ! », le président du Ghana Nana Akufo-Addo et Paul Polman, PDG du groupe Unilever, ont animé à Abidjan un panel inédit aucours duquel le premier a lancé un appel au respect des règles dans les secteur public et privé.

« Respectons les règles en évitant l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Mettons l'accent sur la valeur ajoutée et mettons en place un environnement propice à la stabilité macroéconomique dans nos pays», a-t-il suggéré.

Pour lui, les secteurs privé et public doivent lutter contre la corruption, respecter le droit et avoir de la discipline budgétaire.

« Les partenariats que nous signons doivent aboutir aussi sur un changement d'attitude. Il nous faut libérer nos potentiels. L'Afrique a du talent il faut mettre cela à profit et éviter la fuite des cerveaux » a-t-il précisé.

Sa plus grande fierté durant son mandat sera de voir tous les enfants de son pays avoir accès à l'éducation.

Paul Polman, PDG d'Unilever a exprimé la volonté du secteur privé à accompagner les gouvernements dans la construction « d'un avenir durable ».

L'une des conditions selon lui est entre autres, la lutte contre la pauvreté et la faim.

La famine, la faim favorisent l'instabilité dans les pays parce que les populations finissent par se révolter et à de plus en plus recours au terrorisme pour se faire entendre. Paul Polman, PDG d' Unilever Cette instabilité n'est donc pas propice au développement des affaires qui conduit à la création d'emplois pour les jeunes et aux développements des richesses. « Si vous traitez bien les gens dans la chaine de valeur, ils vous seront redevables », a relevé Paul Polman.

Il a indiqué que le secteur privé doit emboiter le pas aux gouvernants en soutenant leurs actions de développement. « Il faut prendre à bras le corps les défis et travailler pour l'Afrique. Nous devons faire partir de la lutte contre la corruption. »

Le PDG d'Unilever a suggéré que les africains se tournent vers les sources de financement du secteur privé .

