La Côte d'Ivoire et le Ghana adoptent une stratégie commune de gestion de l'économie cacaoyère

Abidjan, Côte d'Ivoire, 27 mars (Infosplusgabon) - Le président ivoirien, Alassane Ouattara, et son homologue du Ghana, Nanan Addo Dankwa Akufo-Addo, ont signé, lundi, à Abidjan, un accord de mise en œuvre d'une stratégie commune de gestion des défis de l'économie cacaoyère.

L'accord dit "Déclaration d'Abidjan" traduit la volonté réaffirmée des deux chefs d’Etat de définir une stratégie commune, pour trouver une solution durable à l’amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs.

La "Déclaration d'Abidjan" prévoit l’annonce chaque année, de manière concomitante et avant le début de la campagne, du prix aux producteurs ; l’intensification de la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao et l’amélioration des variétés, notamment, l’adoption et la mise en œuvre d’un programme régional de lutte contre la maladie du Swollen shoot.

Le président Ouattara a déploré lundi à l'ouverture de la 6ème édition d'Africa CEO Forum, la portion congrue des revenus perçus par les producteurs d'un montant de six milliards de dollars contre 100 milliards de dollars générés par l'économie cacaoyère.

En 2017, la chute des cours mondiaux du cacao avait fortement impacté les finances publiques de la Côte d'Ivoire par une baisse de 53,8 milliards de francs CFA dans le budget de l'Etat, en passant de 6501,4 milliards de francs CFA à 6447,6 milliards de francs CFA.

La Côte d'Ivoire et le Ghana totalisent 60 pour cent de la production mondiale de cacao.

