Un collectif de l'opposition mauritanienne réclame un processus électoral concerté

27 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 27 mars (Infosplusgabon) - Dans une déclaration publiée ce mardi, le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), un collectif de l’opposition mauritanienne, composé de partis politiques, d'organisations de la société et de personnalités indépendantes, appelle à un processus électoral concerté et met en garde contre l’option unilatérale actuellement privilégiée par le gouvernement.

Le FNDU considère qu’une concertation sur le processus électoral permettrait "de résoudre la crise politique dans laquelle se débat le pays depuis plusieurs années, du fait de la gestion unilatérale des affaires publiques".

"Dans cette approche, le pouvoir devrait s’atteler, en concertation avec les forces politiques agissantes, à initier un processus électoral consensuel qui rassure tout le monde et garantit la neutralité de l’Etat".

"En effet, le pouvoir exécutif doit offrir des chances égales à tous les acteurs dans un cadre apaisé susceptible de déboucher sur une alternance véritable à la veille d’élections législatives, régionales et municipales décisives, et en prélude à un scrutin présidentiel déterminant marquant la fin du dernier mandat de l’actuel chef de l’Etat", estime le collectif de l'opposition mauritanienne.

Toutefois, le collectif constate que "la tendance actuelle et plusieurs signaux renvoient à une option découlant de la volonté du pouvoir d’imposer sa volonté à tous les acteurs".

Il s’agit de "la persistance dans la gestion unilatérale du processus électoral" et avertit contre "une accentuation de la crise politique avec des conséquences qui peuvent se révéler désastreuses pour la stabilité et l’avenir du pays, du fait de l’impossibilité de tout changement démocratique à travers les urnes, qui ouvre la porte ouverte à une dévolution du pouvoir par le biais des secousses et des dérapages incontrôlables".

Cette déclaration est publiée dans un contexte pré-électoral, avec un agenda comportant des élections législatives, régionales et municipales en 2018 et une présidentielle en 2019.

