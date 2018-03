Réouverture d’une importante route dans le Pool au Congo

27 Mars 2018

Brazzaville, Congo, 27 mars (Infosplusgabon) - Le tronçon routier Kinkala-Mindouli-Kindamba, fermé pendant près de deux ans, a été ouvert officiellement à la circulation, a annoncé mardi à Brazzaville, la Commission ad hoc mixte paritaire de l’Accord du 23 décembre 2017 à Kinkala.

La réouverture des voies dans le département du Pool a redonné du sourire à la population locale qui tire son bénéfice de la vente des produits agricoles et fait partie des termes de cet accord entre le gouvernement congolais et les représentants du pasteur Ntumi, visant le retour définitif à la paix dans cette partie du pays.

Pour l’heure, seul le tronçon Kinkala-Mindouli-Kindamba a été ouvert officiellement à la circulation.

Bassin de production non négligeable, la relance du trafic sur cette dorsale permettra aux riverains, meurtris depuis deux ans, de retrouver leurs équilibres économiques à travers la vente de divers produits agricoles.

"Vive la paix, nous sommes contents de la réouverture de cette voie. Cela nous permettra, comme d’habitude, de vendre facilement nos produits agricoles et de bien vivre. Si le gouvernement pouvait nous rouvrir également la voie ferrée dans les prochains jours, cela nous avantagerait", a déclaré Mme Kounkou Louise, une vieille dame rencontrée à Missafou, un village-centre qui abrite également une gare ferroviaire, citée par la radio publique.

"J’ai un grand verger, à pareil moment, je devais vendre beaucoup de filets de safous et d'autres fruits. La dernière fois, j’ai cultivé une importante bananeraie, hélas ! Depuis que nous sommes en conflit, toute la production ne fait que pourrir. La guerre n’est pas bonne. Dieu merci que cette route soit rouverte à la circulation !", a indiqué, de son côté, Nganga André, en liesse totale à l’arrivée du cortège dans son village.

Le Pool fait partie des départements du Congo qui produisent en grande quantité et alimentent Brazzaville en produits agricoles.

En temps de paix, la population située le long des routes et du chemin de fer vend un peu de tout. Elle commercialise, de jour comme de nuit, du foufou, du manioc, des légumes, des fruits et bien d’autres produits agricoles, mais aussi du charbon et du bois de chauffe, grâce auxquels, elle vit au quotidien.

La route étant un facteur de développement, la réouverture des voies dans le département du Pool est un signal fort dans l’application de l’Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre les forces gouvernementales et les ex-miliciens ninjas.

