Burkina-Faso- Procès du putsch de 2015 : le tribunal se dit "incompétent" pour statuer sur une récusation de magistrat

Ouagadougou, Burkina Faso, 27 mars (Infosplusgabon) - Le tribunal militaire de Ouagadougou qui juge les présumés auteurs du coup d’Etat manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, s’est dit "incompétent" lundi pour statuer sur une récusation de magistrat produite par les avocats de la défense.

"Le tribunal ne peut statuer que sur des demandes de récusation concernant les juges assesseurs et non les magistrats professionnels", a déclaré à la presse, le président du tribunal, Seydou Ouédraogo.

Les autres mémoires en défense défendus à cette audience n’ont également pas reçu d’écho favorable de la part du tribunal qui s’est déclaré incompétent à statuer, demandant aux auteurs des requêtes de les déposer auprès des juridictions compétentes.

Pour les pourvois en cassation interjetés contre l’arrêt de mise en accusation dont le juge a été informé à l’audience, le tribunal a estimé que le pourvoi n’avait pas de conséquence suspensive sur la procédure et que le procès se poursuivra jusqu’à à ce qu’il soit explicitement signifié du contraire.

Le 16 septembre 2015, un groupe de militaires proches de l’ancien président Blaise Compaoré a tenté de renverser le régime de la Transition, tuant 14 personnes et blessant 251 autres.

Le général Gilbert Diendéré, présumé cerveau du coup d’Etat, et 83 autres personnes, notamment des militaires, sont "accusés d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de meurtres, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaires, violences et voies de fait sur autrui ou de complicité de ces infractions", selon le Parquet militaire.

Des voix se sont élevées ces derniers jours pour appeler à une justice équitable, car la machine judiciaire est en train de jouer son avenir sur ce procès.

