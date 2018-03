La Libye élue membre du Comité de la Ligue arabe chargé de la restitution des archives

26 Mars 2018

Tripoli, Libye, 26 mars (Infosplusgabon) - La Ligue des Etats arabes a choisi la Libye comme un membre permanent du Comité exécutif de la stratégie commune arabe pour restaurer les archives arabes pillées, expropriées et transférées vers les anciennes puissances coloniales étrangères.

"Le choix de la Libye comme membre du Comité intervient en récompense de sa contribution avec le reste des membres du Conseil d'administration des archives arabes dans l'adoption par la Ligue arabe de la Charte arabe commune publiée, le 9 mars 2015, et la stratégie unifiée arabe pour restaurer les archives arabes pillées et transférées aux Etats étrangers et colonialistes publiée, le 9 septembre 2016", a indiqué, lundi, le Centre libyen pour les archives et les études historiques dans un communiqué.

Le Centre libyen pour les archives d'études historiques a appelé "les citoyens qui ont des informations documentées et des preuves de certains documents libyens, des ministères du gouvernement libyen, des institutions publiques et privées libyennes et transférés illégalement à l'étranger lors des événements de 2011 et au-delà, de prendre l'initiative d'annoncer et présenter leurs preuves au Centre de recherche conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est à noter que le Centre libyen des archives et études historiques est principalement chargé de la protection des archives conformément à la loi libyenne en vigueur.

