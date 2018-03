Mali : Commémoration ce vendredi le 27è anniversaire de l'avènement de la démocratie

26 Mars 2018

Bamako, Mali, 26 mars (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita a rendu hommage à "ceux qui ont accepté d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour que le Mali reste débout parmi les nations de manière digne, solide, conviviale, fraternelle", à l’occasion de la commémoration, ce lundi, du 27e anniversaire de l’avènement de la démocratie au Mali marqué par un dépôt de gerbes de fleurs à la place de l'Indépendance au Centre de Bamako.

Le 26 mars 1991, un coup d'Etat militaire a mis fin au régime dictatorial du général, Moussa Traoré, après 23 années de pouvoir, suite à une grande manifestation de différentes catégories de la société réprimée dans le sang au cours de laquelle plusieurs centaines de personnes ont été tuées ou blessées par les forces de l'ordre.

Le président malien a saisi cette occasion pour rassurer ses compatriotes de la tenue de l'élection présidentielle prévue, le 29 juillet prochain. "L'élection présidentielle se tiendra, le 29 juillet. Elle sera une élection apaisée, transparente, claire et tranquille. Elle aura bel et bien lieu dans la civilité", a dit en substance Ibrahim Boubacar Kéita.

Il a, par ailleurs, salué "le courage et la détermination" de son Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga qui poursuit actuellement une visite de cinq jours au Nord et au Centre du Mali en proie à l'insécurité, pour prôner le language de la paix et de la réconciliation. "La violence asymétrique que nous est imposée par les terroristes, les djihadistes, doit cesser et va cesser", a asséné le président Kéita, ajoutant que le "le Mali gagnera face à ses ennemis".

