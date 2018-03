Fetcheu et Coton se disputent la tête du championnat Mtn Elite 1

26 Mars 2018

Yaoundé, Cameroun, 26 mars (Infosplusgabon) - Malgré les nuls un but partout concédés face à leurs adversaires lors de la 10ème journée, Fetcheu et Coton ont conservé les deux premières places du championnat professionnel de football Mtn Elite I disputé le week-end.

Les rencontres comptant pour la 10ème journée ont connu les scores suivants:

Eding Sport – Feutcheu FC (1 – 1)

Bamboutos – Coton Sport (1 – 1)

Aigle Royal – Dragon (2 – 1)

AS Fortuna – New Stars (0 – 0)

Unisport – Ums de Loum (0 – 0)

Astres – Stade Renard (0 – 1)

Union – Yaoundé 2 (3 – 1)

Apejes– Colombe (0 – 0).

Le classement non officiel à l’issue de la 10ème journée se présente ainsi qu’il suit: 1er Feutcheu 19 pts (5), 2e Coton Sport 19 pts (5), 3e Fovu 18 pts (4) Yosa 16 pts (3) 5e UMS 15 pts (5), 6e Union 15 pts (1) 7e Eding 14 pts (3), 8e AS Fortuna 14pts (-2), 9e Bamboutos 13 pts 4), 10e Unisport 13 pts (2), 11e Stade Renard 12 pts (1), 12e APEJES 12 pts (3), 13e Colombe11 pts (-1), 14e Yaounde II 11 pts (-5), 15e Les Astres10 pts (-2), 16e New Stars 8 pts, (-7), 17e Aigle 7 pts (-7), 18e Dragon 6 pts (-8).

FIN/INFOSPLUSGABON/OML/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon