Sit-in de soutien aux sénateurs mauritaniens

26 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 26 mars (Infosplusgabon) - Plusieurs dizaines de personnalités, leaders de l’opposition et acteurs de la société civile, regroupées au sein d’un comité de soutien aux anciens sénateurs mauritaniens, poursuivis pour « corruption » ont organisé, lundi, un sit-in de protestation devant les locaux de la direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a-t-on constaté sur place.

Ce comité de soutien est placé sous la présidence du Pr Mohamed Ould Maouloud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et président en exercice du Forum National pour la Démocratie et l’Unité (Fndu).

Il vise « à sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la nature du dossier contre les sénateurs, Mohamed Ould Bouamatou, des syndicalistes et des journalistes, confectionné sur la base de la violation des règles de fonctionnement de la justice, de l’état de droit et des principes élémentaires de démocratie ».

Présente pendant cette manifestation, la grande diva de la musique et ex-sénatrice Mint El Meidah a dénoncé son placement sous contrôle judiciaire, avec pour conséquence une interdiction de voyager qui lui a fait rater plusieurs invitations à des rendez-vous internationaux.

L’ancien sénateur Mohamed Ould Ghadda est incarcéré à titre préventif dans le cadre de l’instruction relative à cette affaire depuis le 01 septembre 2017.

Le banquier Mohamed Ould Bouamatou est sous le coup d’un mandat d’arrêt international, alors que 11 anciens sénateurs, deux syndicalistes et quatre directeurs de médias sont placés sous contrôle judiciaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/OML/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon