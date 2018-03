Les élections sénatoriales camerounaises se sont déroulées sans incidents majeurs, selon les autorités

26 Mars 2018

Yaoundé, Cameroun, 26 mars (Infosplusgabon) - Les élections sénatoriales, qui se sont déroulées dimanche sur l’ensemble du territoire national, ont connu un taux de participation de 92 pour cent et se sont déroulées de manière libre et transparente, selon les autorités camerounaises en charge des élections.

Il faut dire pour ces élections, neuf partis politiques sur environ 300 partis légalisés que compte le pays ont présenté des candidats.

Il s’agit du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc), parti au pouvoir, le Social Democratic Front (Sdf), parti leader de l’opposition, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (Undp), L’Union des Populations du Cameroun (Udc), l’Union des Population du Cameroun (Upc), l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (Andp), United Democratic Party (Udp), Front du Salut National pour le Cameroun (Fsnc), et l’Union des Mouvements socialistes (Ums).

Ces partis ont présenté au total trente cinq listes de sénateurs et suppléants qui devaient être plébiscités dans quatre vingt et un bureaux de votes répartis sur les dix régions du pays.

Selon le directeur général des élections de Elections Cameroon (Elecam), Abdoulaye Babale, les recoupements et les procès verbaux des différents bureaux de vote indiquent que 9305 conseillers municipaux sur les 10105 régulièrement inscrits ont pris part au vote sur l’ensemble du territoire national, soit un taux de participation de 92%.

Par ailleurs, il a recensé 800 abstentions, soit un taux d’abstention de 7,95%, et les résultats sont attendus au plus tard le 9 avril prochain.

Selon le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, des mesures spéciales ont été prises pour que les élections se déroulent de manière libre et transparente.

Toutefois, quelques incidents ont été enregistrés en zone anglophone, notamment dans les villes de Banguem et de Bamenda où des coups de feu ont été entendus, selon les riverains, mais que le ministre de l’Administration territoriale qualifie de mineurs, n’ont pas été de nature à entacher la crédibilité du scrutin.

Il faut rappeler que, comme pour les premières élections sénatoriales du pays de 2013, 70 sénateurs seront élus et 30 seront nommés par le président de la République, Paul Biya.

