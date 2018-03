Gabon : Air France publie des nouveaux horaires de vol entre Libreville et Paris

26 Mars 2018

LIBREVILLE, 26 mars (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne Air France vient de communiquer les changements horaires de ses vols entre Libreville et Paris Charles de Gaulle. Ainsi, à partir du 25 mars 2018, /Air France propose ce nouveau programme horaire.

Grace à ces nouveaux horaires, poursuit le communiqué, les clients pourront gagner en temps et en confort personnel pendant leur voyage. Au départ de Libreville, ils pourront dîner plus tôt à bord de leur vol AF977.

7 vols hebdomadaires au départ de Libreville à bord d’un Boeing 777. Les enregistrement se feront de 18 à 20h50 et le départ du vol AF 977 est prévu à 22h20 ( arrivée à Roissy à 6h30° ; De même au départ de Paris, les vols AF 926 partiri*ons à 13h35 pour une arrivée à Libreville à 19h30. Rappelons que ces horaires sont susceptibles de changement sans préavis..

A leur arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, ils bénéficieront d’un plus large choix de correspondance et passeront plus vite la Police des Frontières.

Au retour, ils profiteront d’heures de sommeil supplémentaires au départ des provinces françaises et de l’Europe.

Au départ de Paris, ils effectueront un trajet plus rapide vers l’aéroport en évitant l’heure de pointe du Traffic routier parisien.

Les clients en provenance des Etats Unis de Miami ou Los Angeles, par exemple, disposeront d'une correspondance directe, évitant ainsi de réserver une chambre d’hôtel à Paris.

« Air France continue de chercher à améliorer la satisfaction de ses clients au Gabon et apporte de nouvelles solutions à leurs besoins. Les clients ayant acheté leur billet d’avion avant le changement de ces horaires, ont été informés du changement par le service de Rappel Automatique des Clients de la compagnie. Celui-ci a proposé, dans certains cas, de nouvelles correspondances plus avantageuses. », rapporte le communiqué.

