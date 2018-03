Fayez al-Sarraj reçoit les lettres d'accréditation de sept nouveaux ambassadeurs étrangers en Libye

25 Mars 2018

Tripoli, Libye, 25 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a reçu ce dimanche les lettres d'accréditation des ambassadeurs de sept pays étrangers en Libye, dont celui du Rwanda, illustrant la normalisation à Tripoli avec le retour progressif des missions diplomatiques.

La cérémonie de remise des lettres d'accréditation s'est déroulée en présence du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Tahar Siala, dimanche, au siège du Conseil présidentiel dans la capitale de Tripoli, un témoignage des positions de soutien de ces pays au gouvernement d'union nationale.

Les sept nouveaux ambassadeurs accrédités sont l'ambassadeur du Rwanda, Cheikh Saleh Habmana, l'ambassadeur du Royaume de Norvège Saten Arne Rossanzo, l'ambassadeur du Vatican Monseigneur Di Eriko, l'ambassadeur du Bangladesh Cheikh Skander, l'ambassadeur du Canada Hillary Shilds, l'ambassadeur sud-coréen Choi Sung-soo et l'ambassadeur du Pakistan, Sajid Iqbal, a précisé le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale dans un communiqué sur sa page Facebook.

Les ambassadeurs accrédités ont transmis lors de leurs interventions les salutations des dirigeants de leurs pays à M. al-Sarraj, exprimant lors de la cérémonie leurs remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, soulignant le soutien des gouvernements de leurs pays au gouvernement de réconciliation nationale et les efforts de M. al-Sarraj pour sortir la Libye de la crise actuelle.

Ils ont également souligné le souci de leurs pays de contribuer à la sécurité et la stabilité de la Libye, a indiqué la même source.

Les diplomates accrédités ont affirmé l'aspiration de leurs pays à développer la coopération et les relations communes avec la Libye, et de soutenir le peuple libyen, souhaitant plein succès au président du Conseil présidentiel et le progrès et la prospérité au peuple libyen.

Pour sa part, M. al-Sarraj s'est félicité de l'accréditation des nouveaux ambassadeurs des pays amis et l'ambassadeur du Vatican, saluant la position de leurs pays pour l'appui du gouvernement de la Libye et à l'Accord national.

Il a loué également le message du Vatican appelant à la paix, la tolérance et l'adoption de l'approche de dialogue.

Le président du Conseil présidentiel a appelé les nouveaux ambassadeurs à œuvrer au développement de la coopération et des relations bilatérales entre la Libye et leurs pays, plaidant pour que leurs pays contribuent à la phase de construction économique et de développement, que les Libyens attendent avec impatience pour la reprise de l'économie et le développement, à partir de cette année, selon le bureau des médias.

