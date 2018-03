RDC : les candidats porteurs d’une nationalité étrangère sont non partants à la prochaine présidentielle

25 Mars 2018

Kinshasa, RD Congo, 25 mars (Infosplusgabon) - Les candidats porteurs d’une nationalité étrangère sont non partants à la prochaine élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo (RDC), a indiqué le porte-parole de la Majorité présidentielle, André-Alain Atundu Liongo, au cours d’un point de presse tenu samedi à Kinshasa.

Le porte-parole de la MP, qui attirait l’attention de l’opinion et des électeurs sur les grandes manœuvres observées à présent au sein de la classe politique dans le cadre des préparatifs pré-électoraux, a fait savoir que l’engouement électoral ne met pas fin au règne et à l’autorité de la loi et que le respect de la loi électorale est même un paramètre essentiel de l’engagement pour des élections apaisées.

"Les candidats au sommet de l’Etat ne doivent donc faire l’objet d’aucun doute juridique sur leur nationalité. Il est dès lors évident qu’un candidat qui a une nationalité étrangère y a, en toute hypothèse, renoncé sans faire une demande formelle pour recouvrer la nationalité congolaise et ne peut être partant aux prochaines élections présidentielles", a-t-il déclaré.

Dans cet ordre d’idées, a-t-il précisé, il doit être entendu que le moratoire voté à l’Assemblée nationale sur cette question ne concerne que les membres de cette Assemblée.

Pour M. Atundu Liongo, cette observation n’est pas une manœuvre pour écarter un concurrent des élections prévues le 23 décembre 2018, mais vise plutôt à prévenir un malentendu politique qui pourrait être hautement préjudiciable pour la démocratie et la paix sociale en RDC.

A propos des plates-formes électorales constituées par les partis de la Mp, dans le cadre des préparatifs pré-électoraux, M. Atundu Liongo a fait savoir qu’elles doivent se faire reconnaître par la Mp et signer un protocole de loyauté envers le président Joseph Kabila, autorité morale, avant, pendant et après les élections.

Le Secrétaire général de la Mp, Aubin Minaku, a-t-il signalé, exhorte les partis encore en tractation à finaliser dans les plus brefs délais leurs négociations pour permettre à la Mp de respecter les prescrits de la loi. Car, a-t-il dit, l’ambition de la Mp est de rester Majorité démocratique dans toutes les assemblées après les élections.

