Atelier sur la Décentralisation en Libye pour améliorer les prestations des municipalités

Tripoli, Libye, 25 mars (Infosplusgabon) - Les travaux de l'atelier sur le processus de Décentralisation en Libye destinés à promouvoir les prestations de services des municipalités afin d'améliorer l'accès des citoyens aux services de base et d'améliorer leur proximité, se sont poursuivis ce dimanche dans la capitale libyenne, Tripoli.

La rencontre est organisée par le ministère des Collectivités locales dans le cadre du programme de soutien municipal financé par l'Union européenne (UE) et le gouvernement allemand via l'Agence de coopération technique allemande pour le développement (GIZ).

Les directeurs des départements du ministère des Collectivités locales, des ministères, des organismes et de plusieurs municipalités, de l'Autorité générale des ressources hydrauliques, de la garde municipale, l'administration fiscale, de l'Autorité d'urbanisme et la Compagnie générale d'eau et d'assainissement participent à cet atelier.

Plusieurs membres du comité sectoriel pour le transfert des compétences des unités administratives locales et le chef du Comité central pour les élections des conseils municipaux, participent également à l'atelier.

L'atelier a discuté des moyens d'habiliter les municipalités à assumer le rôle qui leur est confié en vertu de la loi d'administration locale et les mécanismes pour améliorer leurs capacités et à rationaliser leurs propres ressources, ainsi qu'à améliorer la qualité des services fournis au niveau de la communauté locale en Libye.

L'atelier vise aussi à construire un terrain solide et une compréhension entre les participants sur le rôle important des municipalités pour améliorer la prestation des services locaux, discuter des options sur la façon de renforcer et de consolider le rôle des municipalités à travers le mandat et les fonctions déléguées, de discuter des conditions requises pour le transfert réussi de ce mandat aux municipalités.

