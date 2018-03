Deux terroristes tués par une frappe aérienne américaine sur une maison dans le Sud-ouest libyen

25 Mars 2018

Tripoli, Libye, 25 mars (Infosplusgabon) - Le commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM) a annoncé que les avions américains ont effectué, samedi, une frappe aérienne près de la ville d'Oubari, Sud-ouest de la Libye, tuant "deux terroristes", selon une brève déclaration citée par le journal "New York Times".

Dans un communiqué, AFRICOM a précisé que la frappe aérienne a été menée en coordination avec le gouvernement d'union nationale dans la capitale Tripoli reconnu par la Communauté internationale, assurant que le raid n'a pas causé de victimes civiles.

Le porte-parole du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale, Mohamed al-Selak, a confirmé que la frappe, qui a visé une maison au nord-ouest de la ville de d'Oubari, est intervenue en coordination entre les gouvernements de la Libye et des Etats-unis, soulignant que le bombardement a ciblé "des chefs terroristes" lors de leur réunion sur le site cible.

"L'attaque, qui a été effectuée samedi après-midi, a abouti à la mort de deux (terroristes) lors de leur réunion", a-t-il ajouté, précisant que "cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre la Libye et les Etats-unis dans la lutte contre le terrorisme".

En outre, une source de sécurité responsable à Oubari a souligné que le bombardement a commencé dès que deux personnes sont entrées dans la maison située dans la zone de "Chareb" au nord-est d'Oubari, précisant que les morts sont deux hommes qui sont entrés dans la maison avant le bombardement immédiatement.

Depuis la défaite en décembre 2016 de Daech après la prise de leur fief à Syrte (450 km, Est de Tripoli), des groupuscules de l'organisation terroriste se sont éparpillés dans différentes régions du pays notamment au sud en proie à l'insécurité où ils se livrent à des attaques ponctuelles contre des postes de sécurité à l'entrée des villes dont la dernière en date remonte à début mars avec l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de Ajdabia (Est).

Par ailleurs, des analystes font état de la fuite d'éléments terroristes, notamment de Daech, après leur défaite en Irak et en Syrie et qui ont trouvé refuge en Libye, théâtre d'un chaos sécuritaire depuis 2011 en raison de l'effondrement des structures et organes de sécurité de l'Etat dans le sillage de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

FIN/INFOSPLUSGABON/APM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon