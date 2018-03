Prestations en demi-teinte des "Eperviers" du Togo face à Madagascar et à la Côte d’Ivoire

25 Mars 2018

Lomé, Togo, 25 mars (Infosplusgabon) - Les "Eperviers' du Togo ont offert un spectacle en demi-teinte mercredi et samedi en France, lors de matches amicaux joués respectivement contre Madagascar et la Côte d’Ivoire dans le cadre des rencontres amicales FIFA, a-t-on noté à Lomé.

Face à Madagascar, le 21 mars, au stade Saint Leu-la forêt, la sélection togolaise a péché par maladresse, en faisant un match nul (0-0) face aux "Zébus".

Cependant, devant la sélection ivoirienne, le 24 mars, au stade Pierre Brisson de Beauvais, les "Eperviers" ont montré un football fluide et sont parvenus à remonter les deux buts inscrits par les Ivoiriens, grâce à Floyd Ayité, évoluant à Fulham, en Angleterre, qui a réussi un doublé. Score final (2-2).

Ainsi, l’équipe togolaise renforcée par de jeunes talents tels que le goal Djeri Sabirou Bassa (Coton Sport, Cameroun) et les défenseurs Simon Gbegnon (AS Beziers, France), Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port, Togo), Steve Lawson (Neuchatel Xamax, Suisse) ainsi que l’attaquant Kodjo Fo-Doh Laba (RS Berkane, Maroc) ont apporté du sang neuf à cette sélection dirigée par Claude Leroy et qui a besoin de convaincre les supporters déçus par les prestations de l’équipe ces deux dernières années.

