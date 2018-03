France : Amnesty demande la libération de 18 opposants politiques ivoiriens

24 Mars 2018

Paris, France, 24 mars (Infosplusgabon) - Amnesty international (AI) a demandé aux autorités ivoiriennes la libération immédiate de 18 opposants politiques arrêtés, vendredi, pour avoir simplement participé à une manifestation pacifique pour demander la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).

«Les restrictions systématiques au droit à la manifestation pacifique, droit garanti par la Constitution, montrent la détermination des autorités à réduire au silence toute voix dissidente. A défaut de les inculper d’une offense légitime sur la base de preuves suffisantes, toutes les personnes arrêtées doivent immédiatement être libérées», a déclaré Amnesty International.

Vendredi, la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), avait appelé à une manifestation pacifique pour demander la réforme de la CEI, mais les autorités l’ont dispersée pour défaut d’autorisation et plus de 40 personnes, dont Jean Gervais Tcheidé, vice-président du Front patriotique ivoirien (FPI, opposition) et Oula Anselme du même parti, ont été arrêtés dont une partie a été libérée ; cependant 18 personnes demeurent encore en détention.

La manifestation n’avait pas été autorisée, nonobstant les discussions entre l’opposition et les autorités pour décider de son itinéraire et ce n’est que la veille, assez tard dans la soirée, que l’interdiction a été communiquée, a indiqué l’organisation internationale.

Par ailleurs, le même jour, le journaliste-bloggeur, Daouda Coulibaly a été agressé, arrêté puis relâché par les forces de l’ordre alors qu’il couvrait le dépôt d’une motion par l’opposition.

«Les responsables de cette agression contre le journaliste doivent être identifiés et traduits en justice au cours de procès équitables», a déclaré AI.

