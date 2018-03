La holding libyenne des postes et télécommunications annonce des investissements de 1,7 milliard de dollars

24 Mars 2018

Tripoli, Libye, 24 mars (Infosplusgabon) - Le président de la holding libyenne des télécommunications postales et des technologies de l'information (LPTIC), Faiçal Kerkab, a annoncé vendredi soir, le lancement des projets d'investissement de la compagnie d'un montant de 1,7 milliard dollars destiné à améliorer les communications à travers le pays, en proie à la dégradation de son infrastructure de base depuis la révolution de 17 février 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

La LPTIC, qui détient les opérateurs de téléphonie mobile Libyana et Al Madar et six autres unités de télécommunications, immobilières et postales, avait suspendu ses plans d'investissement et de restructuration en 2014, en raison des divisions politiques dans le pays, notamment suite à l'opération "Fajr Libya", qui a semé l'insécurité à la faveur des affrontements armés entre groupes armés rivaux à Tripoli.

Ces projets s'étalant sur six ans visent à assurer la fourniture de connexion à haut débit dans les zones commerciales et résidentielles à travers le réseau de fibre optique, dont la longueur s'étend sur 15 mille kilomètres à travers la Libye, en plus des projets de téléphonie mobile à haut débit pour Libyana et Al Madar.

M. Kerkab a rappelé que la société avait signé un contrat de 80 millions de dollars avec ArabSat, en Arabie saoudite, en février dernier, pour fournir des services satellitaires alternatifs ainsi que des services aux installations pétrolières et pour le contrôle des frontières sur une période de 15 ans.

FIN/INFOSPLUSGABON/APM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon