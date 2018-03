Hausse des frais du pèlerinage 2018 aux Lieux saints de l'Islam pour la filière privée au Mali

24 Mars 2018

Bamako, Mali, 24 mars (Infosplusgabon) - Le coût du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam a été revu à la hausse pour les pèlerins maliens empruntant la filière privée, en passant de 2.750.00 francs CFA en 2017 à 2.850.000 de francs CFA cette année, a annoncé le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) lors du lancement jeudi, de la campagne du Hadj 2018.

Le Patronat malien a expliqué cette hausse par "le coût de la vie de plus en plus élevé en Arabie Saoudite, la baisse des revenus sur le pétrole ayant poussé les autorités saoudiennes à réfléchir sur les sources alternatives de revenu".

De même, "l’application d’une TVA de 5 pc sur tous les produits et services à partir du 01 janvier 2018 s’inscrit dans ce cadre et cela a provoqué une hausse généralisée de tous les produits en Arabie Saoudite", indique le Patronat qui a toutefois rassuré les pèlerins que la somme de 2.850.000FCFA comprend toutes les prestations (passeport, visite médicale, vaccination, logement, restauration entre autres) au Mali et en Arabie Saoudite.

Les différentes agences de voyages présentes à la cérémonie ont lancé un appel aux futurs pèlerins à s’inscrire le plus rapidement possible, expliquant que la date limite de la signature des contrats avec l’Arabie Saoudite est fixée au 14 mai 2018.

Mardi, rappelle-t-on, le ministre malien des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo, avait procédé au lancement du Hadj 2018 pour la filière gouvernementale dont le montant a été fixé cette à 2.363.615 FCFA comme en 2017.

"Eu égard à l’envolée du prix du carburant en Arabie Saoudite et l’introduction de nouvelles taxes, le montant devrait être en hausse, mais avec l’implication personnelle du président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, cette hausse n’a pas été enregistrée", avait expliqué le ministre.

Selon la direction nationale du hadj, plus de 13.000 pèlerins maliens dont plus de 11.000 pour la filière privée et 2000 au compte de la filière gouvernementale, sont attendus en 2018 aux Lieux saints de l'Islam.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon