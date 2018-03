La ville malienne de Mopti abrite du 26 mars au 1 er avril 2018 un tournoi des six régions du Nord-Mali

24 Mars 2018

Bamako, Mali, 24 (Infosplusgabon) - Le ministère malien des Sports va organiser, du 26 mars au 1èr avril prochain, à Mopti (centre) une compétition dénommée "Tournoi du Nord" entre les jeunes des six régions du nord et du centre du Mali -Tombouctou Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka et Mopti - dans le but de créer un cadre d’échange, de paix et de réconciliation entre les jeunes, a -t-on appris, uprès du ministère.

Au total, 600 jeunes des catégories cadettes, 100 jeunes par région, vont prendre part à ce tournoi de cinq jours dans trois disciplines sportives, football, basketball (filles et garçons) et athlétisme (100m, 200m, 400m, 800m, 3 000 m, saut en longueur et lancer de poids).

Selon les organisateurs, ce tournoi entre dans le cadre de la réconciliation entre les Maliens. "Après la signature de l’accord pour la paix et de la réconciliation, le gouvernement du Mali a demandé au ministère des Sports d’organiser un tournoi pour les régions du Nord. Il a pour objectif de créer un cadre d’échange et de réconciliation entre les jeunes des régions du Nord, soutiennent-ils.

Pour le choix du Mopti ont expliqué les organisateurs, "nous avons constaté que cette ville est la porte d’entrée des régions du Nord, et la sécurisation des athlètes est beaucoup plus facile là-bas que dans les autres régions en compétition".

La cérémonie d'ouverture du tournoi est placée sous la présidence du Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga, en visite dans les régions du nord et du centre du pays.

Outre le tournoi, un camp de pionniers de trois trois jours sera organisé pour les 600 jeunes afin qu’ils puissent connaitre "la valeur et les vertus de la République" ont précisé les organisateurs.

