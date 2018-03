Le facilitateur du dialogue togolais appelle pouvoir et opposition à ne pas camper sur leurs positions

24 Mars 2018

Lomé, Togo, 24 mars (Infosplusgabon) - Le facilitateur du dialogue togolais, le président ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, appelé pouvoir et opposition à "ne pas fermer la porte aux propositions faites par l’une et l’autre" des parties, lors du troisième round des discussions, vendredi, à Lomé.

En effet, on a constaté que les deux parties campaient sur leurs positions depuis le début du dialogue, surtout en ce qui concerne les questions constitutionnelles, l’opposition voulant le retour à la Constitution de 1992 ou le départ de Faure Gnassingbé, qui a fait plus de deux mandats à la tête du pays, le pouvoir réclamant, pour sa part, un référendum sur la question.

Le président Nana Dankwa Akufo-Addo a donc invité les acteurs politiques à s’ouvrir et à "prendre en considération l’intérêt supérieur de la nation afin d’arriver à un consensus entre les deux positions divergentes en vue de la résolution de la crise, ce qui permettrait au peuple togolais "vivre dans la paix, la sécurité et la liberté".

Vendredi, le facilitateur dans la crise togolaise s’est rendu à Lomé pour la reprise du dialogue suspendu depuis le 23 février dernie et qui achoppe sur la question du retour à la Constitution de 1992 et la réclamation du départ de Faure Gnassingbé, invité à ne plus se présenter au prochain scrutin présidentiel de 2020.

Cette crise a déjà fait une quinzaine de morts, des centaines de blessés et des exilés.

