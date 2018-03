La Libye et les Nations unies discutent du cadre stratégique 2019-2020

Écrit par Antoine Lawson | 24 Mars 2018

Tripoli, Libye, 24 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement libyen et les Nations unies ont discuté d'une nouvelle voie pour soutenir la Libye dans une série de consultations sur le cadre stratégique des Nations Unies pour la période 2019-2020 et les documents de programme du PNUD, du FNUAP, du PNUD et de l'UNICEF.

Le cadre stratégique constitue un partenariat renouvelé entre l'ONU et le gouvernement libyen, et vise à œuvrer pour une voie plus durable vers le développement, la prospérité, la paix et la sécurité, a indiqué un communiqué publié vendredi soir par la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL).

Ce Cadre, qui s'engage à "ne laisser personne de côté", vise particulièrement à aider les jeunes, les femmes et les groupes les plus touchés en améliorant le respect des droits humains, en favorisant l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'éradication de la pauvreté, la construction d'institutions, la progression et le développement économique".

Ouvrant l'atelier consultatif, Taher Jehaimi, ministre de la Planification, a déclaré : "Le nouveau Cadre est un saut qualitatif en termes de contenu résultant d'un large processus de consultation basé sur des évaluations techniques dans plusieurs domaines économiques, sociaux et de services, avec la participation de nombreuses compétences et expertises internationales et libyennes.

"Il fournit des preuves supplémentaires de l'amélioration progressive de la situation en Libye vers une nouvelle étape de plus de stabilité au niveau institutionnel et de sécurité, une étape que le gouvernement travaille à suivre par des étapes vers la reprise économique".

Ce nouveau cadre de planification stratégique pour la coopération fournit une base pour une collaboration, une cohérence et une efficacité accrues du soutien de l'ONU en Libye, a rappelé le communiqué.

Grâce à ce cadre, l'ONU en Libye s'engage à renforcer la résilience des communautés et à préserver les institutions à l'appui du processus de consolidation de la paix. Il vise également à réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire en développant la capacité des institutions étatiques (santé publique, sécurité communautaire, action contre les mines, éducation, etc.) à répondre à la crise.

Au cours de son intervention, Mme Maria Ribeiro, Coordonnatrice-résidente et humanitaire de l'ONU, a souligné que l'objectif principal de l'ONU était d'aider le gouvernement libyen à concrétiser ses priorités nationales. "L'UNSF démontre l'engagement de l'ONU à une approche plus intégrée et un lien renforcé en matière d'aide humanitaire, de développement et de paix qui aideront la Libye à faire face à la crise humanitaire tout en œuvrant pour un développement durable, guidés par le Secrétaire général des Nations Unies. Nous traitons la réponse humanitaire, le développement durable et le maintien de la paix comme les trois côtés du même triangle ».

La deuxième journée de l'atelier a été consacrée à la présentation et à la discussion sur les nouveaux documents de programme de pays de trois agences des Nations Unies : le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF.

