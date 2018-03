Statu quo au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo

24 Mars 2018

Lomé, Togo, 24 mars (Infosplusgabon) - Le dialogue entre pouvoir et opposition a repris ce vendredi au Togo en présence du Facilitateur ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, sans que les discussions aient abouti à de grandes avancées, a-t-on constaté sur place.

Après une séance de discussions en plénière, le président ghanéen a procédé à des discussions bilatérales au cours desquelles « chaque partie a présenté ce qu’elle considérait comme étant des points essentiels qui, à leur avis, garantiraient un dialogue fructueux », indique un communiqué de la facilitation remis à la presse à l’issue de ce troisième round des discussions.

Face au statu quo et compte tenu des positions sur des questions liées notamment aux réformes constitutionnelles et électorales, il a été constaté que les deux protagonistes « avaient besoin de plus de temps pour étudier les propositions faites par chaque partie ».

En outre, souligne la médiation, « ces propositions feraient l’objet de discussions plus approfondies à l’occasion de la prochaine session » dont la date n’est pas encore indiquée.

Selon la facilitation, « le Président Nana Akufo-Addo poursuivra des concertations bilatérales avec les deux parties ».

Les petites avancées notables, a relevé la facilitation, sont l’acceptation par l’opposition de suspendre les manifestations en attendant l’issue du dialogue et l’acceptation par le gouvernement de « collaborer avec la CENI » en vue de suspendre le processus de préparation des élections comme l’avait réclamé la coalition de l’opposition.

Le président ghanéen, arrivé en fin de matinée à Lomé, a réuni les deux protagonistes jusqu’aux environs de 19H avant de quitter la capitale togolaise pour Accra (Ghana).

Les 19 et 23 février dernier, rappelle-t-on, opposition et pouvoir ont discuté dans le cadre du dialogue sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles sous la facilitation du président ghanéen, sans arriver à trouver un accord sur les « questions constitutionnelles » qui constituent le point d’achoppement de la crise.

Depuis le 19 août, le Togo est secoué par une crise relative aux réformes institutionnelles et constitutionnelles poussant l’opposition à réclamer, à travers des manifestations publiques, le retour à la constitution de 1992 ou le départ du Président Faure Gnassingbé du pouvoir.

