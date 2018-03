Prise de participation de la BOAD au capital du Fonds Cauris IV

23 Mars 2018

Lomé, Togo, 23 mars (Infosplusgabon) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé une prise de participation dans le capital du Fonds Cauris IV pour un montant de 05 milliards de FCFA, a-t-elle annoncé à l'issue de sa 108ème session ordinaire tenue mardi à Dakar.

Selon la BOAD, cette prise de participation au capital du Fonds Cauris IV a une durée de vie de 10 ans et a pour objectif d’investir dans des Petites et moyennes entreprises (PME), dont 20 pc dans des entreprises en création et recherchant du capital et de l’expertise, en vue d’exploiter les opportunités de croissance dans les régions cibles, notamment les pays de la Communauté économiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), hors Nigeria et l’Afrique Centrale francophone.

Lors de cette session, rappelle-t-on, les administrateurs ont également approuvé de nouvelles opérations dont quinze prêts à moyen et long termes pour un montant total de 190 milliards F CFA, portant à 5109,8 milliards F CFA, le cumul des engagements, toutes opérations confondues, de la BOAD depuis le début de ses activités.

Créée le 14 novembre, la BOAD, qui a son siège à Lomé, est devenue le bras financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), son objectif étant de "promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest par le financement des projets prioritaires de développement".

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon