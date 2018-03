La Mali va élaborer un Plan d'action de lutte contre la traite des personnes

23 Mars 2018

Bamako, Mali, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Mali s'achemine vers la mise en place d'un Plan d'action quinquennal (2018-2022) de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, a-t-on appris à l"issue d'un atelier d'évaluation de l'ancien Plan triennal qui a pris fin jeudi à Sikasso, au sud du pays.

Organisé par le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, en collaboration avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) et l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), l'atelier s'est penché, notamment, sur les résultats de l’ancien Plan d’action (2015-2017), le niveau d’exécution des différentes activités et les priorités pour l’Etat malien dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.

La Représentante de l’OIM, Mme Aminata Dicko, celle de l’UNODC, Mme Sadrine Bigorra, des élus locaux et des membres de la société civile ont pris part à la rencontre.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon