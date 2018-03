Démarrage vendredi en Côte d'Ivoire d'une campagne nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées

23 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 23 mars (Infosplusgabon) - Une campagne nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), initiée par le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique avec le soutien de l’Agence des États-unis pour le développement international (USAID) et FHI360, sera lancée vendredi à Divo (sud).

La campagne sera axée sur la distribution massive de médicaments dans les écoles ainsi que dans des communautés, de 57 districts sanitaires pour lutter contre la filariose lymphatique (éléphantiasis), l’onchocercose (cécité des rivières) et les géohelminthiases.

Ce sont des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (MTN-CP) qui sévissent actuellement dans 74 des 83 districts sanitaires en Côte d’Ivoire.

En 2017, près de 12 millions de personnes avaient été traitées avec une couverture thérapeutique de 71,42 pour cent.

Pour 2018, le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive estime à 13 391 847 la population à traiter pour la filariose lymphatique et à 10 859 766 pour l’onchocercose.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique bénéficie d’un appui technique et financier des partenaires pour le contrôle et l’élimination de ces maladies à travers des méthodes préventives.

L’objectif est d’atteindre 90 pour cent de couverture programmatique pour espérer éliminer ces maladies d’ici 2020.

Depuis 2015, des campagnes annuelles de traitements de masse sont organisées dans les districts endémiques afin de rendre plus efficace et efficiente la lutte contre ces MTN-CP et en vue de soulager les populations affectées.

A travers le projet "END in Africa", l’USAID et son partenaire de mise en œuvre FHI360 apportent chaque année, depuis 2016, une contribution estimée à 2,7 milliards F CFA (cinq millions de dollars américains), soit plus de 60 pour cent du financement des partenaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon