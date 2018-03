Démarrage au Nigeria d'une manœuvre marine multinationale conjointe

23 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 22 mars (Infosplusgabon) - La Marine nigériane a déployé quatre navires de guerre et deux hélicoptères dans la cadre d'une manœuvre marine multinationale conjointe de sept jours baptisée “Obangame" qui débute mardi dans le Golfe de Guinée.

“Obangame Express” est une manœuvre marine multinationale conjointe financée par les États-unis, l'Africa Command, qui regroupe les forces navales africaines, européennes et américaines.

26 navires prennent part à cette manœuvre baptisée “Obangame Express 2018”. Elle regroupe la France, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et le Nigeria.

La manœuvre est menée avec le concours des organisations régionales régionales parmi lesquelles la Communauté économiques des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des États de l'Afrique de centrale (Economic Community of Central African States, ECCAS).

Le chef d’État major de la marine nigériane, le Vice-Amiral, Ibok Ibas, a donné le coup d'envoi à bord du navire de guerre nigérian, Okpabana, à Onne, à Port Harcourt.

Représenté par le chef de la modernisation de la Marine, le Contre-Amiral, Bgroy Ebe-Ibenwo, l'Amiral Ibas a indiqué que la manœuvre consiste à promouvoir la coopération internationale inter-agences en matière de sécurité marine, surtout dans le Golfe de Guinée.

Selon lui, la manœuvre qui prend fin le 27 mars, sera menée simultanément dans différents pays.

“ Pour l'essentiel, la manœuvre se déroule simultanément dans différents pays. Nos navires vont prendre part aux côtés de certaines forces internationales telles que le Portugal et la France. Nous allons examiner comment et sur quel point améliorer la lutte contre la piraterie et la manière d'engager nos navires à cet effet.

“Les NNS Okpabana, NNS Unity, NNS Sagbama Okpabana, Karaduwa et un hélicoptère seront déployés dans cette manœuvre. Celle-ci a pour but de promouvoir la coopération régionale entre les différentes marines militaires dans le Golfe de Guinée’’, a-t-il déclaré.

Affirmant la baisse des problèmes qui assaillent la Marine nigériane dans les marécages, l'Amiral Ibas a ajouté qu'au cours de la manœuvre, la marine va passer en revue les marécages en vue d'améliorer la lutte contre l'illégalité.

Les navires vont procéder à plusieurs manœuvres en vue de reproduire des scénarios réalistes qui s'inspirent d'actes de piraterie précédents, où un bateau piraté va transiter d'un territoire à un autre.

La manœuvre va se dérouler en quatre phases qui vont s'étendre sur toute la frontière nigériane, du Cameroun au Bénin, ce qui constitue les deux-tiers de l'ensemble du Golfe de Guinée.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon