Congo : La communauté internationale invitée à plus de solidarité pour préserver les tourbières

23 Mars 2018

Brazzaville, Congo , 23 mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a invité jeudi à plus de solidarité, à une concertation plus efficiente et dynamique de la part de la communauté internationale, directement concernée par la préservation des tourbières, à l’ouverture du segment ministériel de la troisième réunion des partenaires de l’initiative mondiale sur les tourbières.

‘’Malgré tous leurs efforts, nos Etats, en proie à de multiples difficultés socio-économiques, ne peuvent seuls faire face aux énormes défis de la gestion durable des tourbières dans le cadre des changements climatiques. J’en appelle à plus de solidarité, à une coopération plus efficiente et dynamique de la part de la communauté internationale, directement concernée par la préservation des tourbières’’, a lancé le chef de gouvernement congolais.

S’adressant aux ministres en charge de l’Environnement de la Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), M. Mouamba a déclaré : ‘’ nous devons également nous concerter en vue d’adopter une démarche commune sur les problématiques liées aux tourbières, telles que les services environnementaux de cet écosystème, les mécanismes de financement durable y relatifs, les avantages de la conservation pour les populations riveraines de développement économique ‘’.

Selon le Premier ministre congolais, la tenue de la présente réunion de Brazzaville est consécutive à la découverte, puis la publication en février 2017, dans la revue scientifique britannique de référence ‘’Nature ‘’, d’un énorme puits de carbone dans la partie centrale du Bassin du Congo, entre le Congo et la République Démocratique du Congo. "Cette découverte nous permet d’intégrer le partenariat de l’initiative mondiale sur les tourbières", a-t-il dit.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, les progrès scientifiques ont permis de comprendre l’existence d’un mécanisme naturel de régulation climatique, représenté par les tourbières. C’est un écosystème tout à fait particulier, qui regorge d’importantes ressources biologiques, sources d’alimentation, notamment pour les populations riveraines locales et autochtones.

‘’Mais, au regard de la crise écologique à laquelle notre planète est confrontée, les tourbières ont également un rôle crucial à jouer dans la bataille mondiale contre le réchauffement planétaire ‘’, a conclu le Premier ministre congolais.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon