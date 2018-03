Ethiopie : Addis Abeba accueille des discussions sur le climat en Afrique

23 Mars 2018

Addis Abeba, Ethiopie, 23 mars (Infosplusgabon) - La capitale éthiopienne, Addis Abeba, a accueilli jeudi, la deuxième édition des négociations climatiques africaines sous le thème "Contribuer au dialogue Talanoa", à l'initiative du Centre africain pour la politique climatique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le Centre des sciences de l'environnement de l'Université d'Addis-Abeba.

Les discussions porteront un regard critique sur le dialogue Talanoa, en soulevant les grandes questions contextuelles jusqu'ici laissées dans le processus de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNCCFC).

Elles visent également à soulever un débat sur une série de questions liées à la mise en œuvre des contributions déterminées dans les pays africains et à trouver les solutions possibles aux problèmes de changement climatique et au développement du continent.

La réunion sera également l'occasion de discuter des résultats de la COP21 à l'occasion des manifestations parallèles organisées en marge de la 30ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat de l'Union africaine en janvier.

Des hommes politiques, des parlementaires, des chercheurs, des représentants des secteurs public et privé, des organisations de la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des banques multilatérales de développement et des médias prennent part à cette réunion de deux jours.

Le dialogue Talanoa est l'un des principaux résultats de la 23ème Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21).

La première édition des négociations sur le climat en Afrique s'est tenue en septembre 2015 à Dar es-Salaam, en Tanzanie.

