L'ambassadrice américaine en Gambie clarifie la position de Washington sur les expulsés gambiens

Banjul, Gambie, 23 mars (Infosplusgabon) - L'ambassadrice des Etats-Unis en Gambie, Patricia Alsup, a clarifié le malentendu entourant l’expulsion des Gambiens des Etats-Unis, affirmant que son pays, tout comme la Gambie, a le droit de déterminer qui séjourne ou visite les Etats-Unis, pour combien de temps et dans quelles conditions.

«Lorsque des non-citoyens sont reconnus coupables de crimes aux Etats-Unis ou que leur visa est périmé, le Département de l'immigration et des Douanes des Etats-Unis (ICE) doit les renvoyer dans leur pays d'origine, quand il reçoit l'ordre du juge des immigrations des Etats-Unis », a-t-elle souligné.

"Il est important de se rappeler que les Etats-Unis sont une nation fondée sur le respect de la primauté du droit, et cela inclut notre loi sur l'immigration", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié jeudi à Banjul.

Elle a également expliqué qu'un juge de l'immigration préside à des procédures d'immigration complètes et équitables pour chaque individu, ajoutant que les personnes qui ont épuisé toutes leurs options légales et sont jugées inéligibles aux Etats-Unis sont renvoyées dans leur pays d'origine.

Elle a révélé que, depuis 2015, l'ICE a rapatrié des Gambiens des Etats-Unis via des vols commerciaux et des charters, y compris les 36 expulsés gambiens retournés en Gambie sur un vol charter au début du mois de mars.

"Des conversations entre différentes entités au sein du gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la Gambie pour rapatrier les citoyens gambiens qui enfreignent les lois américaines sont en cours depuis plus d'un an avec l'objectif de coordonner les rapatriements légaux par des vols commerciaux et/ou charters.

Lorsque des personnes refusent de rentrer chez elles à bord d'un vol commercial, parfois après avoir causé une perturbation à l'aéroport, ICE Air Operations effectue des vols charters spéciaux. Conformément à la politique de l'ICE, les personnes effectuant des vols de retour ne sont pas libres de leurs mouvements pendant la durée du vol pour des raisons de sécurité », a souligné l'ambassadrice Alsup.

Elle a déclaré que le personnel de l'ICE prend toutes les précautions pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes sous sa garde, ainsi que l'équipage et le personnel de chaque vol de retour, ajoutant que comme pour tous les vols de rapatriement, le ICE Health Service Corps a évalué chaque individu et a déterminé que tous étaient en état de voyager.

L'ambassadrice Alsup a noté qu'ICE fournit également une alimentation équilibrée sur le plan nutritionnel, préparée et présentée dans le cadre d'une opération de service alimentaire sanitaire et hygiénique pendant le vol.

«Bien à l'avance, le gouvernement des Etats-Unis a informé le ministère des Affaires étrangères du vol charter qui a récemment attiré l'attention, et le gouvernement gambien a autorisé son atterrissage et a fait en sorte que le personnel approprié soit présent.

Avant le départ des Etats-Unis, chaque personne expulsée a la possibilité de vendre ou de disposer autrement de ses effets personnels aux Etats-Unis.

"Il ou elle peut également signer une procuration en détention pour permettre à un ami ou un membre de la famille de gérer ses affaires, si nécessaire. Les personnes expulsées sont autorisées à ramener avec elles des objets personnels, sous réserve d'une restriction de poids », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté : "Le gouvernement des Etats-Unis ne fournit cependant pas aux expulsés des fonds pour se réinstaller dans leurs pays d'origine. Au lieu de cela, en Gambie, nous travaillons en étroite collaboration avec l'administration du président Adama Barrow pour renforcer la gouvernance, la prestation de services publics et l'économie, afin que tous les Gambiens, y compris ceux qui rentrent chez eux, aient l'occasion de prospérer.

Elle a également rappelé qu'en octobre 2017, le gouvernement américain a financé un projet de renforcement des capacités pour les membres de l'Assemblée nationale gambienne afin de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la primauté du droit.

Nous renforçons également la capacité du gouvernement d'enquêter sur les crimes financiers de l'administration précédente et de les poursuivre, et nous aidons le gouvernement à élaborer un cadre général pour la réforme du secteur de la sécurité. Nous avons fourni des fonds à l'International Republican Institute (IRI) pour organiser des formations, des discussions guidées et des campagnes de sensibilisation afin d'approfondir la compréhension de la démocratie, de la coexistence pacifique et de l'atténuation des conflits », a-t-elle révélé.

L'ambassadrice Alsup a indiqué que son gouvernement travaille pour promouvoir le développement économique et la santé en Gambie, révélant que l'USAID s'est engagée à fournir une assistance technique sur la gestion de la dette et que le département du Trésor américain s'est engagé à fournir une aide financière au ministère des Finances.

Elle a ajouté que l'USAID aide également le gouvernement à évaluer l'ensemble du secteur des soins de santé et à fournir des conseils sur l'amélioration de la prestation des services de santé à tous les citoyens gambiens.

Selon elle, le président américain, Donald Trump, a récemment rétabli les avantages commerciaux de la Gambie en vertu de l'AGOA, affirmant que le principal avantage de l'AGOA est qu'elle améliore l'accès en franchise de droits sur le marché américain de certaines marchandises, ce qui permet aux producteurs gambiens de vendre leurs produits aux consommateurs américains.

«Les pays africains participant à l'AGOA ont connu une croissance sur leurs marchés du textile et de l'habillement et commencent à exporter de nouveaux produits tels que les fleurs coupées, les produits horticoles, les composants automobiles et l'acier».

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement américain s'efforce de réduire la pauvreté dans les pays en développement par la croissance économique, a déclaré Ms Alsup.

Elle a également souligné qu'à la fin de 2017, le Conseil d'administration du MCC a sélectionné la Gambie pour un programme de seuil, indiquant que ce programme de subventions est axé sur la réforme politique et institutionnelle. Le MCC a déjà commencé à dialoguer avec les dirigeants gambiens sur les réformes nécessaires, alors que le pays poursuit sa transition démocratique.

"Ce développement reconnaît la Gambie comme un partenaire important en Afrique de l'Ouest, où le MCC est déjà très présent.

Elle a souligné : "Mes collaborateurs et moi-même à l'ambassade américaine en Gambie sommes déterminés à renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et la Gambie.

"Nous continuons de chercher des moyens d'aider la transition démocratique de la Gambie, de soutenir sa croissance économique et de stabiliser son secteur de la sécurité. Je veux que tous les Gambiens bénéficient des nouvelles libertés du pays et continuent à travailler dur chaque jour pour faire avancer les priorités communes de nos pays".

