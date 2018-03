Togo : Vers la régulation des réseaux sociaux

23 Mars 2018

Lomé,Togo, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Togo envisage une régulation des réseaux sociaux qui constituent, selon le gouvernement, une «menace sérieuse» pour la cohésion et la paix sociale dans le pays, indique un communiqué du Conseil des ministres parvenu, à la rédaction d’Infosplusgabon.

«La prolifération des discours de haine (hate speech) et des fausses informations (fake news) sur Internet et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, constitue aujourd’hui une préoccupation mondiale et une menace sérieuse, tant pour la stabilité des Etats que pour la cohésion et la paix sociale», se préoccupe le gouvernement.

Ce constat, souligne le gouvernement, «pose inévitablement la question de la pertinence et de l’efficacité des dispositifs préventifs et répressifs mis en place par les pouvoirs publics».

A cet effet, le gouvernement pense que sur le plan civil, «il est possible d’engager la responsabilité des internautes, au titre, par exemple, d’une violation du droit de chacun au respect de sa vie privée».

Dans la ligne de mire du gouvernement, on indexe l’injure, la diffamation et l’incitation à la haine proférées sur les réseaux sociaux.

Aussi, pense-t-il que, outre les réponses judiciaires, il faut un « renforcement de la régulation des réseaux sociaux», notamment, « la mise en place d’une campagne de sensibilisation relative à leur usage, la signature d’un code de bonne conduite avec les représentants de structures comme Facebook et Twitter, l’adoption d’une loi sur les fausses informations et la création d’une plate-forme de signalement».

Mais, en attendant, l’Etat veut opter préalablement pour la sensibilisation : former à la culture numérique par la mise en place de politiques d’éducation et de prévention ; faciliter la collecte du contenu illicite par la création de procédures de signalement ; encourager l’autorégulation par le développement d’une relation de confiance avec les entreprises de technologie de l’information ; renforcer le volet répressif par l’adoption de nouveaux textes législatifs.

Depuis le début de la crise socio-politique qui secoue le Togo sur les réformes politiques, rappelle-t-on, les réseaux sociaux véhiculent des informations hors-normes qui touchent la vie privée des citoyens impliqués dans les mouvements politiques, ainsi que des appels à la haine.

FIN/INFOSPLUSGABON/YIJ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon