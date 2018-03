Côte d'Ivoire : Réflexions sur l'industrialisation de l'Afrique aux 53èmes Assemblées annuelles de la BAD

23 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 23 mars (Infosplusgabon) - Les 53èmes Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), qui se tiendront du 21 au 25 mai prochain à Busan, en Corée du Sud, seront une plate-forme d'échanges sur les modalités d'industrialisation de l'Afrique.

Les séminaires, les ateliers et autres événements parallèles prévus à l'agenda des 53 èmes Assemblées annuelles, auront pour fil conducteur le thème retenu "Accélérer l'industrialisation de l'Afrique".

Les Assemblées annuelles de la BAD qui constituent le cadre de prise des décisions majeures, sont bien indiquées pour engager la réflexion sur l'une de ses cinq priorités "Industrialiser l'Afrique" contenue dans sa stratégie décennale visant à transformer le continent avec le double objectif d'assurer une croissance inclusive partagée par tous et une transition progressive vers une croissance verte.

Le président de la BAD, Akinwumi Adesine a assuré de l'engagement de son institution à mobiliser les capitaux, à atténuer les risques liés aux investissements pour le secteur privé et à emprunter auprès des marchés de capitaux.

La BAD estime que le développement industriel de l'Afrique peut capitaliser sur de solides facteurs structurels existants tels que la démographie, l'urbanisation, la croissance des marchés locaux et de la classe moyenne et l'évolution numérique et technologique.

L'appui de la BAD à l'industrialisation de l'Afrique va reposer sur un accroissement significatif des montants de son financement au cours de la prochaine décennie et la mise en œuvre de six programmes-phare.

Ces programmes sont le renforcement des politiques industrielles à succès, l'augmentation et la concentration des investissements dans les programmes d'infrastructures et projets industriels qui stimulent le Produit intérieur brut, l'amélioration de l'accès au marché financier pour les entreprises africaines, la promotion et le pilotage du développement des entreprises, la promotion de partenariats stratégiques et le développement d'unités industrielles performantes sur le continent.

La BAD souligne que pour réaliser l'industrialisation de l'Afrique, il faut une politique industrielle continentale complète et volontariste déclinable à l'échelle des pays et alignée sur leurs objectifs de développement. De même que cela requiert une vision et un engagement des décideurs politiques et un soutien de la communauté de développement mondiale.

Dans le Rapport 2017 du Comité spécial de la BAD titré "L'Afrique sur la voie de l'accélération", des actions sont proposées pour atteindre les objectifs de "Industrialiser l'Afrique".

Elles concernent la planification et la construction de villes intelligentes, l'augmentation considérable des dépenses d'infrastructures, la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), l'utilisation de Zones économiques spéciales (ZES) situées dans et autour des villes, la lutte contre la misère urbaine à travers l'offre de meilleurs services de base et la collaboration avec les entreprises nationales et étrangères pour supprimer les contraintes qui pèsent sur de nouveaux investissements privés.

Les 53èmes Assemblées annuelles de la BAD sont couplées avec la tenue des 44èmes Assemblées annuelles du Fonds africain de développement (FAD).

Plus de 4.500 participants représentant des institutions financières multilatérales, des agences de développement, des Organisations non-gouvernementales, la Société civile, le secteur privé et les médias y sont attendus.

FIN/INFOSPLUSGABON/YIJ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon