Nigeria : L'UNICEF se félicite de la libération des écolières de Dapchi

23 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est félicité de la libération de plus de 100 écolières enlevées par des terroristes de Boko Haram, le 19 février 2018, dans une école de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, au nord-est du Nigeria.

"Nous sommes heureux de voir que les filles sont de retour dans l'environnement sécuritaire de leurs familles", a déclaré, dans un communiqué publié, mercredi, Mohamed Malick Fall, représentant de l'UNICEF au Nigeria.

Il a indiqué que l'UNICEF travaillait en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse de l'Etat de Yobe pour fournir le soutien nécessaire aux filles et à leurs familles.

Au cours du dernier mois, les filles ont peut-être été exposées à la violence physique et sexuelle. Elles ont besoin du soutien de leurs familles et de leurs communautés pour se sentir en sécurité et retourner à l'école.

L'UNICEF a déclaré qu'il travaillait également avec les organisations de la Société civile pour s'assurer que chaque fille reçoive une attention individuelle - du traitement médical au soutien psychosocial.

"Nous présentons nos condoléances aux familles dont les filles n'ont pas pu rentrer à la maison. Alors que nous attendons une nouvelle confirmation, cinq filles seraient mortes. L’UNICEF pleure avec les familles qui ont perdu leurs filles».

L'UNICEF a renouvelé ses appels à la libération de toutes les filles disparues, ajoutant : «Les écoles devraient être des espaces sûrs et protégés en tout temps. Depuis le début de l'insurrection en 2009, plus de 2.295 enseignants ont été tués et 19 mille déplacés, et près de 1.400 écoles ont été détruites".

Le gouvernement nigérian a déclaré que 101 écolières avaient été libérées par les terroristes de Boko Haram, mercredi matin. Le ministre de l'Information, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré curieusement qu'un garçon a également été libéré avec les filles de l'école.

Il a déclaré qu'aucune rançon n'a été payée et qu'aucune balle n'a été tirée avant, pendant ou après la libération des écolières.

Le groupe de défense des droits humains, Amnesty International, a accusé, mardi, les forces de sécurité nigérianes de n'avoir pas donné suite aux avertissements qu'un convoi de combattants de Boko Haram se dirigeait vers Dapchi où ils ont enlevé environ 110 écolières.

Dans un rapport publié, mardi, Amnesty a indiqué que ses recherches avaient montré que l'armée n'avait pas réagi pendant que Boko Haram menait un raid armé contre le Collège des sciences et techniques des filles du gouvernement à Dapchi.

En avril 2014, plus de 200 écolières de Chibok ont été enlevées à leur école. Bien que certaines d'entre elles ont été relâchées, d'autres restent encore en captivité.

