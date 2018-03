Etats-Unis : L'Envoyé des Nations Unies met en garde contre un "cercle vicieux" en Libye

23 Mars 2018

New York, Etats-Unis, 23 mars (Infosplusgabon) - La situation financière précaire de la Libye, la crise humanitaire imminente et l'incapacité des autorités à fournir des services ont créé un "cercle vicieux" où des groupes d'intérêts essaient d'intervenir et de saper le gouvernement, a averti, mercredi, l'Envoyé spécial dans ce pays de l'Afrique du Nord.

"Pour de nombreux Libyens, cet état de choses anormal est devenu la nouvelle norme. Ce cercle vicieux doit cesser ", a déclaré Ghassan Salamé, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, lors d'une téléconférence, mercredi à Tripoli.

M. Salamé a informé les 15 membres du Conseil que la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (MANUL), qu'il dirige, reste concentrée sur la conduite d'élections libres, justes et crédibles avant la fin de 2018 et dans ce processus, celui de l'inscription des électeurs récemment conclu, ajoutant un million de nouveaux électeurs aux listes (portant le nombre total d'électeurs à 2,5 millions).

Dans le même temps, le pays poursuit ses efforts pour adopter une Constitution nationale permanente, y compris l'approbation d'un projet par l'Assemblée de rédaction de la Constitution en juillet, l'année dernière.

Cependant, les défis persistent face à un référendum constitutionnel et la question de la législation référendaire reste vivement débattue, a ajouté le haut responsable de l'ONU, notant que le processus politique doit progresser et qu'un statu quo est intenable.

La déclaration indique, en outre, que la Libye reste marquée par la violence et les conflits localisés, et que les groupes armés - y compris ceux qui sont officiellement intégrés dans les structures étatiques - continuent d'agir en dehors de la loi et commettent des violations des droits de l'Homme.

Il a également relevé une forte augmentation de la criminalité, de la traite des êtres humains et de l'afflux illégal d'armes dans le pays.

"Dans un pays inondé d'armes, l'arrivée de nouvelles armes ne fera qu'entraver ces efforts et endommager le processus politique", a averti le haut responsable de l'ONU, appelant le Conseil de sécurité à exercer toute son influence pour empêcher les armes d'entrer en Libye.

Dans son exposé, M. Salamé a également évoqué les défis auxquels sont confrontés les migrants - tant ceux originaires de Libye que ceux qui utilisent le pays comme moyen de transit - et a demandé que les problèmes soient traités en tenant compte de sa nature transfrontalière.

Il a, par ailleurs, informé le Conseil du Plan d'intervention humanitaire libyen lancé en janvier dernier, qui vise à aider plus d'un million de personnes.

