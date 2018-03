Libye : Fayez al-Sarraj discute du partenariat avec le directeur du Centre culturel britannique

23 Mars 2018

Tripoli, Libye, 23 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj s'est entretenu, jeudi au siège du Conseil à Tripoli, avec le directeur exécutif du British Council, Kieran Degan, du partenariat pour la promotion de la formation et de l'éducation en Libye.

La rencontre a porté également sur les programmes et les activités du British Council en Libye, a indiqué le Bureau d'information du Conseil présidentiel, soulignant que le directeur exécutif britannique a salué "le climat positif qui a prévalu au cours de ses rencontres avec des responsables libyens dans les secteurs de l'éducation et l'emploi".

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Libye, Frank Baker et le directeur général du Bureau du British Council en Libye, Anthony Kaldirik, ont pris part à la rencontre.

Le directeur exécutif du British Council, Kieran Degan, a fait part de la volonté du Conseil de répondre aux différents besoins éducatifs, culturels et sociaux, et à la préparation de programmes de formation grâce à un partenariat efficace avec les institutions libyennes concernées.

M. al-Sarraj a, pour sa part, loué "le rôle essentiel joué par le British Council en Libye et dans d'autres pays", exprimant son désir de la poursuite de la présence de cette prestigieuse institution à Tripoli et que ses activités soient réparties via les conseils municipaux dans diverses régions de la Libye sans exception.

Il a souligné "l'importance de développer les compétences et l'apprentissage des langues, des programmes de jeunesse en Libye, ainsi que de communiquer avec les secteurs de la jeunesse, des sports et du travail, à travers les clubs pour organiser des événements, des expositions, des forums artistiques, culturels et sociaux".

"Nous espérons un partenariat avec le British Council sur la base d'une compréhension mutuelle pour servir de modèle aux relations entre les deux pays amis", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur britannique et le directeur du Conseil culturel ont affirmé leur disponibilité à couvrir les domaines cités par M. al-Sarraj, espérant avec impatience un partenariat contribuant au développement de la coopération constructive entre les deux pays.

