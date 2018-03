Le Royaume uni octroie un financement supplémentaire au Fonds de Reconstruction du Zimbabwe

22 Mars 2018

Harare, Zimbabwe, 22 mars (Infosplusgabon) - Le Département pour le développement international (Department for International Development, DFID) a octroyé, mercredi, un financement supplémentaire de trois millions de livres au Fonds de Reconstruction du Zimbabwe, (Zimbabwe Reconstruction Fund, ZIMREF), soit 4,2 millions de dollars américains pour aider le pays à consolider ses cadres politiques et ses systèmes de prestation de services.

Selon un communiqué de presse publié par la Banque mondiale, les fonds s'ajoutent à la contribution initiale de la DFID d'un montant de six millions de livres (soit 8,4 millions de dollars américains) au fonds fiduciaire en 2015.

Depuis son lancement en 2015, la ZIMREF a enregistré des progrès significatifs dans les objectifs fixés de permettre la stabilisation et la réforme (grâce aux réformes législatives et administratives), le développement et la réduction de la pauvreté. A ce jour, avec le soutien de la ZIMREF, sept s textes législatifs ont été votés pour améliorer le doing-business et moderniser la passation des marchés publics.

“Nous sommes contents d'octroyer trois millions livres britanniques à la ZIMREF. Cela permettra à la Banque mondiale de renforcer son appui technique au gouvernement du Zimbabwe qui entreprend ses réformes économiques pour assurer sa relance économique et un avenir plus prospère pour tous les Zimbabwéens”, a déclaré Annabel Gerry, patronne de DFID Zimbabwe.

Le financement supplémentaire va offrir un appui accru au gouvernement pour réviser la Loi pour l'Investissement, appuyer les enquêtes sur le revenu, la consommation et les dépenses des ménages (Poverty Income Consumption Expenditure Survey, PICES), l'examen des dépenses agricoles (Agriculture Expenditure Review) et appuyer le changement climatique; les entreprises étatiques; et le secteur de l'éducation.

“Nous sommes reconnaissants pour l'appui accru de la DFID vu qu'elle permet le Fonds fiduciaire en vue de compléter l'important travail, tel que le PICES. Cela servira à accélérer les progrès vers l'élimination de l'extrême pauvreté et pour l'atteinte d'autres objectifs de développement social”, a déclaré Mukami Kariuki, le directeur pays de la Banque mondiale au Zimbabwe.

La ZIMREF est un fonds multi-donateur administré par la Banque mondiale qui a reçu des contributions financières et des promesses des gouvernements du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, du Royaume uni (de la DFID), en plus de l'Union européenne et le Fonds de la Banque mondiale pour la consolidation de la paix et de l'État.

Le DFID s'active à appuyer les Zimbabwéens les plus démunis et jette également les bases d'un Zimbabwe plus prospère, pacifique et démocratique, qui stimule la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

