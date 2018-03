Le nombre des écolières libérées de Dapchi atteint 101

22 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 23 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement fédéral nigérian a revu à la hausse jusqu'à 101 le nombre d'écolières enlevées de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, par des terroristes de Boko Haram et libérées tôt mercredi matin.

Le ministre nigérian de l'Information, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré mercredi matin que 76 des écolières, qui ont été enlevées le 19 février 2018 du Collège technique des filles de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, au nord-est du Nigeria, ont été libérées.

Alhaji Mohammed a déclaré aux journalistes, à la fin de la réunion hebdomadaire du Conseil exécutif fédéral (FEC), qu'aucune rançon n'a été versée aux terroristes de Boko Haram et qu'aucune balle n'a été tirée avant, pendant ou après la libération des écolières.

Mohammed a également révélé qu'un garçon était curieusement parmi les kidnappés libérés, bien que les circonstances de l'implication du garçon dans la libération des écolières n'aient pas encore été pleinement expliquées.

Il a déclaré que les écolières avaient toutes été libérées par Boko Haram après des négociations avec le gouvernement qui a accepté de cesser les tirs ou les opérations militaires lors du retour des personnes enlevées.

En outre, une délégation de trois ministres, dont Mohammed et le ministre de l'Intérieur, le général à la retraite Abdulrahman Dambazau, ainsi que le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Mme Khadijah Bukar Abba-Ibrahim, ont été immédiatement dépêchés par le Président Muhammad Buhari qui a présidé la réunion du FEC, à Dapchi.

Interrogé à parler des allégations de l'un des parents sur le fait que sa fille n'a pas été libérée parce qu'elle refusait de renoncer à sa foi chrétienne, Mohammed a déclaré: "Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est ce que nous avons appris de nos sources sur le terrain, et au fur et mesure que cela se développera, nous vous tiendrons au courant.

Les filles ont été libérées sans condition, aucune somme d'argent n'a changé de mains. Ils ont seulement une condition - qu'ils vont les retourner à l'endroit où ils les ont prises. Ainsi, au petit matin d'aujourd'hui, ils ont renvoyé les filles et la plupart d'entre elles sont allées chez elles.

"L'événement se développe. Beaucoup de filles qui ont été libérées n'ont pas été larguées au même endroit. Certaines ont été lâchées sur la route et elles sont retournées naturellement dans leurs maisons. On leur demande maintenant de venir et d'être enregistrées dans un centre".

En ce qui concerne le garçon qui a été libéré avec les filles, le ministre a déclaré: "Qu'ils aient choisi le garçon ou non, je ne peux rien imaginer. Mais n'oublions pas que même dans une école de filles, qui est un pensionnat, il y aura des parents. Il y a des enseignants qui peuvent avoir des enfants parmi eux ".

Sur la façon dont les insurgés ont facilement laissé tomber leurs victimes sans être confrontés à des agents de sécurité, il a expliqué que « le rapport que nous avons reçu était que les insurgés donnaient comme condition qu'ils abandonnent les filles et les libèrent au petit matin d'aujourd'hui. Une fois que la violence et la confrontation ont été exclues et que les négociations ont commencé, il y a eu une pause délibérée de la part de l'armée. En d'autres termes, il a été convenu qu'il n'y aurait pas de force. Il n'y aura pas de confrontation. C'est pourquoi il leur était possible de libérer les filles.

"Cela faisait partie de l'accord qu'ils vont libérer les filles et il n'y aura pas de violence ou de confrontation. Et n'oublions pas que la vie de ces enfants est beaucoup plus importante pour nous que toute victoire bon marché. Au moment où je vous parle, elles sont à l'hôpital Général de Dapchi et je suis sûr que les conseillers sont avec eux. Tout comme nous l'avons fait lorsque nous avons eu la première série et la deuxième série de filles de Chibok libérées, elles seront mises en quarantaine et conseillées psychologiquement avant de retourner dans leurs écoles.

Lorsqu'on lui a demandé si les filles seraient amenées à rencontrer le Président Buhari, il a répondu: "Je veux deviner oui, mais je ne peux pas le dire. Les choses sont encore en train de se développer ".

Le ministre de la Défense du Nigeria, le général de brigade à la retraite Mansur Dan-Ali, a rappelé qu'il avait, il y a une semaine dans une interview télévisée, assuré la nation que les filles seront bientôt libérées.

"J'avais déclaré dans deux semaines, deux mois ou moins que nous allions libérer les filles et c'est arrivé. C'est donc le résultat des efforts de M. le Président et du Commandant en Chef des Forces Armées pour le soutien qu'ils nous ont apporté et dont les résultats sont maintenant visibles ".

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon