L’Onu appelée à s’impliquer davantage dans le processus électoral en RD Congo

21 Mars 2018

Kinshasa, RD Congo, 21 mars (Infosplusgabon) - Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), Abbé Donatien Nshole, a, dans un briefing à l’intention des membres du Conseil de sécurité à New York, appelé l’Onu à s’impliquer davantage et fasse urger la tenue de bonnes élections afin d’éviter l’aggravation de la crise humanitaire dramatique en RD Congo.

« L’épiscopat congolais est convaincu que seules les élections crédibles, transparentes et apaisées peuvent donner au peuple congolais des gouvernants légitimes capables de faire face à la crise multiforme qui ronge le pays », a indiqué Abbé Donatien Nshole dans son intervention lundi à New York, sur l’état des lieux en RD Congo en prévision de la conférence des donateurs sur l’impasse humanitaire dans ce pays prévue en avril prochain à Genève.

Pour l’Abbé Nshole, la complaisance sur la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de la Saint Sylvestre qui sont les préalables des bonnes élections et sur le suivi du respect des dates clés du calendrier électoral, serait une « bombe à retardement ». Car, a-t-il ajouté, « les élections qui nous ramèneraient à la case de départ seraient un gâchis que la Communauté internationale doit éviter ».

Aujourd’hui, a-t-il souligné, en se référant aux statistiques de décembre 2017, la RD Congo compte 4,49 millions des déplacés internes et elle est le premier pays africain en nombre des déplacés internes. Plus de 60% de ces déplacés sont des enfants et 55% de ces enfants se trouvent dans les provinces du Nord-Kivu (26%), Sud-Kivu (15%) et Tanganyika (14%).

La présence des réfugiés centrafricains au Nord-ouest de la RD Congo continue à peser sur les communautés d’accueil, aggravant la situation de précarité des populations locales. Quatre camps des réfugiés érigés dans cette région abritent plus de 100.000 réfugiés centrafricains.

Au 31 décembre, la RD Congo hébergeait 537.087 réfugiés dont plus de 90% proviennent de trois pays à savoir : le Rwanda (41%), la Rca (34%) et le Sud-Soudan (17%).

l’Abbé Nshole a, à cet effet, appelé au renforcement du mandat de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation en RD Congo (Monusco), à la dotation à cette mission des moyens juridiques et matériels nécessaires pour la protection des civils, des personnes vulnérables et de leurs biens dans les zones de conflits récurrents, avant de demander une aide humanitaire d’urgence pour les populations victimes de l’insécurité et celles forcées de quitter leurs terres ainsi que l’élaboration d’un plan de développement de la RD Congo après les élections.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon