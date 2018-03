Gambie : Début de la campagne électorale pour les élections communales

21 Mars 2018

Banjul, Gambie, 21 mars (Infosplusgabon) - La commission électorale de la Gambie a annoncé, mercredi, le lancement de la campagne électorale dans ce pays de l’Afrique en vue des élections communales du 12 avril.

Selon la Commission électorale indépendante, (Independent Electoral Commission, IEC), le processus de dépôt de candidature est bouclé et environ 409 candidats vont entrer en lice sur les 120 sièges des communes à travers la Gambie.

Le bureau de la Commission électorale a, également, révélé que deux candidats, Sainey Jarjue du quartier de Kusamai, et Tumani Trawalley de Kachang ont été dûment élus puisque personne d’autre n’a été nommé dans leurs localités respectives à la fin des dépôts de candidatures.

En attendant, le plus grand parti de la Gambie, le parti démocratique uni, (United Democratic Party, UDP) a présenté 19 candidats pour les différents quartiers de la municipalité de Kanifing qui compte le plus grand conseil municipal en Gambie.

Le parti de l’opposition, le Congrès démocratique gambien, (Gambia Democratic Congress, GDC) a, également, désigné neuf candidats pour les 19 quartiers que compte la municipalité de Kanifing pour les prochaines élections locales en avril.

Des partis, parmi lesquels celui qui était au pouvoir, l’Alliance pour la réorientation patriotique et la Construction, (Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, APRC) de l’ex-président Yahya Jammeh, ont également désigné des candidats pour les différents quartiers de la municipalité de Kanifing.

Les prochaines élections locales complètent le cycle électoral en Gambie qui avait débuté avec l’élection présidentielle de décembre 2016, suivie de celles législatives d’avril 2017.

