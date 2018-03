Tunisie : Départ définitif du pays et fermeture de services de Gulfsands Peroleum, une société canadienne d'exploitation de pétrole

21 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 21 mars (Infosplusgabon) - La Société canadienne d'exploitation de pétrole et de gaz naturel ''Gulfsands Petroleum'' a annoncé, dans un communiqué, ce mercredi, son départ définitif de la Tunisie et la fermeture de tous ses services dans le pays.

Le groupe canadien n'ayant plus d'intérêts dans les secteurs du pétrole et du gaz en Tunisie a décidé de fermer définitivement sa filiale tunisienne et de quitter le pays, précise le communiqué.

La Société canadienne exploitait un champ dans le gouvernorat de Mahdia (200 km au Sud de Tunis), avant l'expiration de son permis d'exploitation en juillet 2017 qui n'a pas été renouvelé faute d'accord entre elle et les autorités tunisiennes.

L'exploitation du pétrole et du gaz fait face en Tunisie à plusieurs problèmes et obstacles depuis les événements de 2011, les sociétés étrangères étant confrontées à des complications bureaucratiques et à des vagues de grèves et de sit-in, poussant de nombreux investisseurs à quitter le pays ce qui a entraîné la chute des permis de 52 unités à 30 depuis lors.

La société américaine Anadarko avait en janvier 2017 décidé de quitter la Tunisie et cédé définitivement le permis d'exploitation dans l'extrême Sud du pays où elle partageait avec l'entreprise tunisienne des activités pétrolières à hauteur de 45% des parts de l'exploitation et le reste (55%) détenu par l'Etat.

Le géant italien de l'énergie, Eni a aussi décidé en mars 2015, de quitter la Tunisie après plus de 80 ans de présence dans le pays à cause des difficultés rencontrées par la société au lendemain de la révolution de 2011.

Eni avait pris sa décision après des études montrant que la Tunisie manquait de technologie et de compétences et de financements, critiquant aussi les gouvernements successifs qui, selon la société italienne, n'ont pas de vision claire et de compétences requises pour discuter avec elle. Mais, les autorités tunisiennes avaient refusé de renouveler l'accord d'exploitation du pétrole pour Eni.

La société pétrolière tuniso-britannique de prospection et d’exploitation énergétique (Petrofac) avait, de son coté, arrêté ses activités en décembre 2016 et quitté définitivement le champ gazier des côtes de l’île de Kerkennah, au Sud-Est de la Tunisie, à la suite de plusieurs semaines de protestations qui ont bloqué la production de la société, rappelle-t-on.

