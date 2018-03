Le Conseil mondial de l'eau publie un rapport sur les modalités de financement des infrastructures d'eau

21 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 21 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil mondial de l'Eau (CME) a produit un rapport qui propose une batterie d'actions à mener pour combler le déficit dans le financement des infrastructures d'eau.

Le rapport titré en anglais "Ten Actions for Financing Water Infrastructure" intègre les efforts du CME pour plus d'actions en faveur de la résolution des problèmes liés à l'eau.

Le rapport conçu et piloté par la Task force du CME sur le financement des infrastructures d'eau, vise à mieux comprendre les freins au financement du secteur de l'eau, en dépit d'énormes capitaux disponibles dans les marchés financiers.

A partir de ce diagnostic, il formule des recommandations pratiques et opérationnelles pour attirer les investissements afin de bâtir des infrastructures durables d'eau.

Ces dix recommandations portent sur l'élaboration d'une typologie de projets d'infrastructures d'eau et du profil des investisseurs desdits projets, l'approfondissement de la recherche sur les facteurs de risques et de retour sur investissement, le rappel de la nécessité de financements publics plus substantiels, l'exploitation des opportunités de financement ciblé, l'optimisation du potentiel des institutions financières de développement, l'amelioration de la sélection et de la mise en œuvre des projets, la distinction entre les dépenses d'investissement et celles d'exploitation, la recherche de financements hybrides et combinés et le réexamen des tarifs, de la fiscalité et des transferts financiers.

Le président du CME, le Pr Benedito Braga, a noté que si les actions sont menées plus tôt et que les décideurs politiques investissent pour la sécurité de l'eau, les ressources en eau pourraient être gérées de manière plus efficiente et les communautés seraient mieux épargnées des crises.

Selon le CME, les investissements nécessaires pour le développement des infrastructures d'accès à l'eau sont estimés à près de 255 milliards d'euros par an.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon