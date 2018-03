Sierra-Leone : Un avocat demande la suspension du second tour de la présidentielle

21 Mars 2018

Freetown, Sierra-Leone, 21 mars (Infosplusgabon) - Un avocat sierra-léonais a déposé une pétition devant la Haute Cour de Freetown, sollicitant une suspension du deuxième tour de l'élection présidentielle du 27 mars entre les candidats du Sierra Leone People's Party (SLPP) de l'opposition et du All People's Congress (APC) du parti au pouvoir.

Selon des sources judiciaires, Ibrahim Sorie Koroma du district de Port Loko, dans la Province Nord, dans une pétition longue de 10 pages, appuyée par une déclaration sous serment, cite le directeur général des élections, la Commission nationale électorale et le procureur général et le ministre de la justice comme co-défendants.

Outre le fait de demander une injonction interlocutoire restreignant le vote du second tour, il conjure la Haute Cour d'ordonner un re-comptage de l'ensemble des 2,6 millions de suffrages exprimés durant les élections générales du 7 mars dernier.

Les défendeurs doivent aussi être dissuadés d'annoncer ou de publier les résultats des élections présidentielles, parlementaires ou locales en attendant l'audition et le règlement de sa requête.

Le plaignant, représenté par un autre avocat, Lansan Dumbuya, dans le cadre de cette requête déposée, mardi, sollicite également un ordre pour procéder à une vérification judiciaire des systèmes internes et de l'ensemble de la consultation électorale organisée par la NEC, le 7 mars, et pour préparer un rapport et faire des recommandations dans un délai de 14 jours.

Aucune date n'a été fixée pour l'audition, mais selon des experts juridiques, tout retard dans l'organisation du dernier tour de l'élection présidentielle pourrait plonger le pays dans une crise constitutionnelle.

En vertu de la Constitution de 1991 de la Sierra-Léone, "une personne élue à une fonction, doit assumer cette fonction le jour où elle est déclarée élue par le président du scrutin, ou le jour où le mandat de son (sa) prédécesseur expire".

La NEC a accueilli, lundi, une réunion du Comité de liaison des partis politiques (PPLC), consacrée aux préoccupations soulevées par les deux partis politiques et a proposé des mesures destinées à améliorer l'organisation du deuxième tour entre le général Julius Maada Bio du SLPP et le Dr. Samura Kamara de l'APC.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon