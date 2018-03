La FAO appelle à investir dans les forêts urbaines pour lutter contre la pollution et le changement climatique

21 Mars 2018

Rome, Italie, 23 mars (Infosplusgabon) - Investir dans les espaces verts peut contribuer à rendre les villes plus durables, résilientes, saines et agréables, a souligné l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) à l'occasion de la célébration, ce 21 mars, de la Journée internationale des forêts.

Une bonne planification et une bonne gestion peuvent faire des villes des endroits où il fait bon vivre, mais de nombreux développements urbains causent des dégâts environnementaux dommageables, entraînant des problèmes tels que des températures élevées, des inondations et de la pollution atmosphérique.

Le coût supporté par les citoyens se répercute sur leur bien-être, alors que les coûts pour la planète comprennent l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et la dégradation des sols et des cours d'eau, selon "Unasylva", la publication de la FAO sur les forêts, dont le dernier numéro, pour célébrer la Journée internationale des forêts, est consacré à la foresterie urbaine.

"Les forêts et les arbres bien gérés dans et autour des villes fournissent habitat, nourriture et protection à de nombreux animaux et plantes, contribuant ainsi à maintenir et à accroître la biodiversité", rappelle le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, dans un message vidéo, à l’occasion de la Journée internationale des forêts.

M. Graziano da Silva souligne aussi la nécessité "d'unir nos forces pour protéger les forêts et les arbres afin de rendre les environnements urbains plus durables".

Le thème de cette journée est: "Forêts et villes durables".

Plus de la moitié de la population mondiale vit maintenant dans les villes et, d'ici 2050, près de 70 pour cent du monde seront urbanisés. Bien que les villes n'occupent que trois pour cent de la surface de la Terre, elles consomment 78 pour cent de l'énergie et émettent 60 pour cent du dioxyde de carbone.

Les zones boisées, les forêts et les arbres remplissent dans les villes et leurs périphéries un large éventail de fonctions vitales, telles que le stockage du carbone, l'élimination des polluants atmosphériques, l'alimentation, la sécurité énergétique et hydrique, la restauration des sols dégradés et la prévention des sécheresses et des inondations.

A titre d’exemple, dans une ville de taille moyenne, les arbres urbains peuvent réduire la perte de sol d'environ 10.000 tonnes par an.

En ombrageant et en refroidissant l'air dans les zones urbaines, les arbres et les forêts contribuent à réduire les températures extrêmes et atténuent ainsi les effets du changement climatique.

En effet, les arbres, correctement placés autour des bâtiments, réduisent de 30 pour cent les besoins en climatisation.

Dans les climats froids, en protégeant les maisons contre le vent, ils aident à économiser de 20 à 50 pour cent l'énergie utilisée pour le chauffage.

Les forêts urbaines et péri-urbaines améliorent la résilience et la qualité des bassins versants et des réservoirs d'eau en prévenant l'érosion, en limitant l'évapotranspiration et en filtrant les polluants. Et la plantation d'arbres fruitiers dans les rues des villes accroît la disponibilité de nourriture pour les citadins.

Selon une nouvelle publication intitulée "Forêts et villes durables: histoires inspirantes du monde entier" et lancée à l'occasion de la Journée internationale des forêts, beaucoup de villes démontrent déjà leur engagement pour un avenir plus durable et l’on trouve de nombreux exemples excellents de développement urbain vert.

La publication met en lumière différentes manières dont des villes du monde entier mettent à profit les arbres et les forêts pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants et leurs expériences sont autant de sources d’inspiration pour d’autres villes.

Etant donné que, cette année, le Forum politique de haut niveau réexaminera l’ODD numéro 11, qui consiste à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, ainsi que l’ODD numéro 15 portant sur la protection des écosystèmes terrestres, le choix du thème de la Journée internationale des forêts 2018, qui souligne les divers avantages des forêts et des arbres en milieu urbain, tombe à point nommé.

