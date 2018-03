Le Premier ministre malien attendu jeudi dans l'extrême-nord du Mali

21 Mars 2018

Bamako, Mali, 21 mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga, est attendu ce jeudi dans la région de Kidal, dans l'extrême-nord du pays, à la tête d'une délégation composée de plusieurs membres de son gouvernement, a-t-on appris de source officielle.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement malien, les groupes armés du Nord et la communauté internationale, en vue de parvenir à une paix définitive au Mali, après une série de rébellions touarègues, exacerbées par l'intrusion aujourd'hui des djihadistes dans le Nord et le Centre du Mali, précise la source.

Selon la même source, la visite permettra de favoriser la présence de l’Etat sur le terrain et d’accélérer le retour des services sociaux de base auprès des populations.

L’armée malienne est absente de Kidal depuis 2014 et la visite mouvementée du Premier ministre d'alors, Moussa Mara, en mai 2014.

Les groupes armés, réticents à cette visite dans une région qu'ils considèrent comme leur fief, ont tué plusieurs administrateurs civils de cette partie du pays et plusieurs soldats et policiers maliens qui accompagnaient le Premier ministre.

Aujourd'hui, l'armée malienne et l'administration sont absentes de cette zone, en dépit de la signature de l'Accord de paix.

Après Kidal, Soumeylou Boubèye Maiga se rendra, en principe, à Gao et à Tombouctou, deux régions du Nord-Mali qui avaient été occupées de mars 2012 à janvier 2013, tout comme Kidal, par les rebelles touaregs indépendantistes, appuyés par les djihadistes qui ont finalement été chassés de la zone par les forces françaises du "Serval", aujourd'hui "Barkane", les forces maliennes et africaines.

Contrairement à Kidal, l'armée et l'administration maliennes sont présentes à Gao et Tombouctou.

