Le Congo en quête de plus de 70 millions de dollars américains pour aider les déplacés du Pool

21 Mars 2018

Brazzaville, Congo, 31 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement congolais recherche 70,7 millions de dollars américains pour aider les personnes déplacées dans le département du Pool, a annoncé mardi la radio publique, citant la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Mme Antoinette Dinga-Dzondo.

Cette annonce a été faite à l'occasion du lancement du deuxième Plan de réponse et de relèvement des besoins humanitaire dans le département du Pool, au cours d’une réunion entre le gouvernement congolais et le Système des Nations unies.

Ce Plan s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’assistance humanitaire et du relèvement de 114.000 personnes et cible 64.086 personnes déplacées, 5.571 familles d’accueil et 25.000 personnes (restées chez elles), a expliqué Mme Dinga Dzondo.

Les deux composantes de ce deuxième Plan d’assistance humanitaire sont l’assistance humanitaire dans les lieux de déplacement et dans les zones du Pool jusqu’alors inaccessibles (près de 22,9 millions de dollars) et la réintégration des personnes déplacées rentrant chez elles (près de 47,8 millions de dollars).

Ainsi, la première opération consistera en la mise en œuvre d’activités génératrices de revenue là où se trouvent les déplacés et la seconde, à la reconstruction, au rétablissement des structures de santé, d’éducation et d’agriculture pour soutenir les retours dans les lieux d’origine le moment venu.

Coordonnateur-résident du Système des Nations unies au Congo, Antony Ohemeng-Boamah, a rappelé que ce nouveau Plan faisait partie de la composante réintégration du programme Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) dans le désarmement du Pool pour lequel le gouvernement a sollicité l'accompagnement du Système et celui des partenaires.

Selon lui, il s'agit "d'une stratégie globale de réintégration consistant (..) à aider le gouvernement congolais à exécuter le DDR, à réinsérer les ex-combattants, mais aussi la population déplacée, victime innocente de ce qui se passait dans le Pool".

Faisant le bilan du Plan humanitaire de l’année 2017 dans le département du Pool, le gouvernement congolais et le Système des Nations unies au Congo ont noté que sur un montant requis de 23.700.000 dollars, 524.093 ont été mobilisés.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon