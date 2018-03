Un expert indépendant inquiet de la situation des droits de l'Homme au nord et au centre du Mali

21 Mars 2018

Bamako, Mali, 21 mars (Infosplusgabon) - Suliman Baldo, expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme au Mali, commis par les Nations unies, a exprimé ses inquiétudes par rapport à la situation des droits de l’Homme au nord et au centre du pays.

A l'issue d'une visite effectuée du 12 au 16 mars au Mali, il a noté que la situation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels se détériorait au nord et au centre du pays.

Dans son rapport, Suliman Baldo indique que l’insécurité a augmenté de façon alarmante et qu'on assiste de plus en plus à des attaques contre les civils, les acteurs humanitaires, les officiers de maintien de la paix et les forces de sécurité du Mali.

C’est dans la région de Mopti, au centre du pays, que M. Baldo a constaté combien la situation sécuritaire et des droits de l’Homme ait une préoccupation majeure des populations.

Selon lui, des communautés entières sont victimes quotidiennement de menaces, d’assassinats ciblés, d’enlèvements et d’attaques indiscriminées de la part de groupes extrémistes, notamment Jama’at Nusrat al-Islam Wa al-Muslmeen (JNIM).

Il note que depuis le mois de janvier dernier, au moins 35 civils ont été tués à la suite d’explosions d’engins improvisés posés sur les axes routiers et que d’autres ont été victimes de vols à main armée, certains de ces cas ayant été attribués à des éléments des mouvements armés signataires de l’Accord de paix.

L’expert indépendant s’est félicité de la mise en place au sein de la Force conjointe multinationale du G5 Sahel d’un cadre de respect des droits de l’Homme élaboré avec l’appui du bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme qui a été accepté par le Commandement de cette force.

Suliman Baldo souligne également que la communauté humanitaire au Mali a besoin de 263 millions de dollars américains pour répondre aux besoins de 1,56 million de personnes affectées, particulièrement en termes de sécurité alimentaire et de nutrition, de protection, d’urgences sanitaires, d’eau, d’hygiène, d’assainissement et d’éducation.

Selon lui, il faut que le Mali, avec l’aide de la communauté internationale, bénéficie d’une coopération technique et d’un appui financier dans ces domaines.

Pour ce qui concerne les élections, Suliman Baldo indique avoir mis un accent particulier dans ses discussions avec les autorités sur la nécessité de mettre en place des mesures appropriées avant le scrutin.

Selon lui, "l’élection présidentielle doit être véritablement libre et équitable, conformément aux normes internationales et tenue dans une atmosphère respectueuse des droits humains fondamentaux".

Ce rapport sur la situation des droits de l’Homme au nord et au centre du pays intervient au moment où les affrontements inter-communautaires ont fait une trentaine de morts et des nombreux dégâts matériels dans le centre du pays.

S'exprimant à la radio Mikado FM, appartenant à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), Suliman Baldo a salué l’engagement du gouvernement malien dans la lutte contre l’impunité, mais a déploré le manque de progrès dans la lutte contre l’insécurité.

Pour lui, l’extension de l’insécurité au centre et au sud du pays entrave les défis énormes que le Mali a projetés dans les domaines de la Bonne gouvernance et du développement.

