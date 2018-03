La 5ème édition de Festival international du "Wassoulou" du 22 au 25 mars prochain au Mali

21 Mars 2018

Bamako, Mali, 21 mars (Infosplusgabon) - La 5ème édition du Festival international des arts et culture du "Wassoulou" (FICAWA), ou "Nuits du Kamalen n’goni", se tiendra du 22 au 25 mars prochain à Yanfolila, dans la région de Sikasso, dans le Sud du Mali, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Selon ces derniers, l’objectif du Festival est de faire de la zone géographique du "Wassoulou", en particulier et du Mali en général, une destination culturelle, artistique et touristique en contribuant à l’animation, à la valorisation des sites touristiques et à la promotion des œuvres d’arts de la région.

Placée sous le thème "L’immigration et l’emploi des jeunes en milieu rural", l’édition 2018 sera marquée, notamment, par des manifestations artistiques et culturelles, des visites de sites touristiques, des expositions et ventes des produits locaux dans une centaine de stands et des conférences-débats.

Des milliers de festivaliers sont attendus à Yanfolila pour cette manifestation culturelle qui sera animée par des artistes maliens renommée internationale comme Yoro Diallo, Nabintou Diakité, Prince Solo, Djelika Diawara et Iba One.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon