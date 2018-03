La formation est essentielle dans la lutte contre la rage, selon une étude

20 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 20 mars (Infosplusgabon) - Les résultats d'une étude menée au Malawi par un groupe de chercheurs de l'université d'Edimbourg (Ecosse) ont montré que l'enseignement de la rage dans les écoles peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre cette maladie.

Les chercheurs ont découvert, à travers l'étude conduite dans 17 écoles de Zomba, la quatrième plus grande ville du Malawi, que les élèves, à qui on a dispensé des leçons sur la rage, ont une meilleure connaissance de cette maladie et des moyens de prévention que ceux qui n'ont été en contact uniquement qu'avec les campagnes de vaccination.

L'étude s'intéressait à l'impact des leçons sur la rage sur les connaissances et attitudes des enfants, quand elles étaient dispensées en lien avec une campagne de vaccination.

Les leçons sur la rage ont été dispensées dans la langue nationale, le Chichewa, par des enseignants formés sur cette maladie.

Le responsable du service de la science des animaux de compagnie à l'Ecole royale des études vétérinaires de l'université d'Edimbourg, le Pr Richard Mellanby, a relevé que cette étude a démontré que grâce aux leçons dispensées, plus de 900 mille enfants ont amélioré significativement leurs connaissances sur comment jouer sainement avec les chiens et la manière d'éviter de contracter la rage.

Les chercheurs ont travaillé en partenariat avec Mission Rabies, une organisation non gouvernementale internationale qui mène des activités de surveillance de la rage au Malawi.

On estime à 59 mille, le nombre de personnes mortes de la rage dans le monde. La grande majorité des décès en Asie et en Afrique est causée par les morsures de chiens enragés.

Les enfants sont les plus exposés avec près de 40 pour cent de décès pour ceux âgés de moins de 15 ans.

Le Malawi enregistre un fort taux de décès d'enfants liés à la rage.

