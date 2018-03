Série d'ateliers de l'UNICEF au profit des jeunes Libyens pour promouvoir la paix

20 Mars 2018

Tripoli, Libye, 19 mars (Infosplusgabon) - Quelque 180 jeunes Libyens participeront à des ateliers de formation sur la paix positive, concept qu'ils vont promouvoir au sein de leurs communautés en diffusant la culture de la paix et de la réconciliation.

Cette rencontre est organisée par l'UNICEF et l'Institut d'économie et de paix, en collaboration avec le gouvernement italien, a indiqué un communiqué publié par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Basé sur le cadre de paix positive de l'Institut d'économie et de paix (IEP) et dans le cadre de l'initiative de Nicosie dirigée par le Comité européen des régions, en soutien aux municipalités libyennes, la série d'ateliers encouragera les jeunes Libyens à croire en l'avenir au lieu de regarder en arrière les différences du passé, a précisé le communiqué.

L'appropriation locale et le leadership se sont révélés être des facteurs critiques dans la construction de la paix et, à ce titre, les participants seront invités à réfléchir et à développer des projets de développement communautaire innovants qui reflètent ces idées et valeurs; encouragés à regarder vers l'avenir au lieu de revenir sur les différences du passé, précise la même source.

"La participation des jeunes est cruciale pour le développement et la stabilité de la Libye", a déclaré M. Mostafa Al Baroni, le maire de Zenten (sud-ouest) qui a été l'un des principaux soutiens des ateliers dans le cadre de l'initiative de Nicosie.

"Ces ateliers constitueront une étape importante dans la propagation de la paix et de la coexistence en Libye, en augmentant la capacité et la sensibilisation des jeunes à répondre aux besoins de leurs communautés. Cette génération de jeunes hommes et femmes en Libye se situe à la frontière entre l'instabilité politique et les conflits et l'avenir de la prospérité, de la paix et de l'humanité", a déclaré Abdel-Rahman Ghandour, Représentant spécial de l'UNICEF en Libye.

"Le lancement de ces ateliers est une étape importante pour soutenir les jeunes Libyens en leur donnant les outils, les compétences et potentiellement le financement dont ils ont besoin pour créer des changements dans leurs communautés", a-t-il ajouté.

Après avoir assisté aux ateliers, les participants retourneront dans leurs villes d'origine et seront encouragés à commencer à faire campagne pour sensibiliser leurs communautés à la paix positive. Un panel conjoint de l'UNICEF et de l'IEP sélectionnera également les projets les plus innovants à financer et à mettre en œuvre au niveau local en Libye.

FIN/INFOSPLUSGABON/ERZ/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon