Bénin : Un atelier national sur l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement démarre mardi à Cotonou

19 Mars 2018

Cotonou, Bénin, 19 mars (Infosplusgabon) - La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le ministère du Plan et du Développement du Bénin organisent, mardi à Cotonou, un atelier national sur l’intégration de la rédevabilité dans la planification du développement, a-t-on appris, ce lundi, auprès des organisateurs.

Cet atelier de deux jours qui porte sur le thème «Renforcement des capacités des gouvernements africains pour l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement», a pour objectif principal de présenter et soumettre les produits des études de cas à l’appréciation de toutes les parties prenantes.

De manière plus spécifique, il vise à acquérir une compréhension commune des différentes étapes des études de cas y compris des méthodologies adoptées, se prononcer sur le contenu des rapports finaux conformément aux objectifs du projet de redevabilité, obtenir des contributions techniques des experts de la planification et des statistiques du Bénin pour apporter des amendements nécessaires aux rapports finaux des études de cas.

Cet atelier qui servira de plateforme pour la validation des résultats des études de cas avec l’ensemble des parties prenantes leur permettra d’avoir une compréhension commune des différentes étapes de la conduite des études de cas y compris de la méthodologie, et aux experts de se prononcer sur les contenus des rapports finaux desdites études conformément aux objectifs du projet de redevabilité.

Prennent part à cet atelier, une cinquantaine de cadres et experts en planification et en statistiques, des représentants de partenaires, des organisations de la société civile et du secteur privé.

En avril dernier, rappelle-t-on, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le ministère du Plan et du Développement du Bénin, ont procédé au lancement de la dixième tranche du projet de redevabilité sous le thème «Renforcement des capacités des gouvernements africains pour l’intégration de la redevabilité dans la planification du développement».

L’atelier de lancement avait pour objectif de présenter le projet de redevabilité aux autorités du Bénin et aux experts nationaux en vue de l'adoption d'une stratégie pour sa mise en œuvre dans le pays. Lors de la réunion, les participants ont recommandé, entre autres, la mise en place d’un cadre institutionnel de pilotage et de mise en œuvre du projet, la formation d’un cadre de concertation et de partage d’information avec les sectoriels et les utilisateurs des données.

Il a été également recommandé l’assistance financière des structures de production des données, l’élaboration de documents de politique et stratégies pour assurer la redevabilité au niveau national, sectoriel et local par secteur d'activité, l’élaboration d’un rapport annuel de suivi des politiques et stratégies liées à la redevabilité, l’évaluation des documents de politiques à terme en intégrant la redevabilité et le renforcement des capacités en matière de redevabilité des acteurs sectoriels, locaux, de la société civile et des autres acteurs non étatiques.

La première phase de la mise en œuvre des activités spécifiques du projet s’est soldée par la conduite de deux études de cas, en planification et en statistique, dont les rapports ont été soumis par les consultants.

